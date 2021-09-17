 

“Пусть не обидится Фелпс, но ты – точно лучше”. Зеленский присвоил паралимпийцу Крипаку звание Героя Украины

17.09.2021, 13:12, Новости дня
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“За выдающиеся спортивные достижения на XVI летних Паралимпийских играх в Токио (Япония), проявленную самоотверженность и волю к победе, утверждение международного авторитета Украины постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена государства Крипаку Максиму Сергеевичу, пятикратному чемпиону, серебряному и бронзовому призеру по плаванию”, – отмечено в указе.

Сегодня Зеленский встретился с паралимпийцами. Во время обращения к ним он назвал каждого из спорсменов героем, сообщило “Интерфакс-Украина”.

“Вы рекордсмены. Вы супермены. У вас нет никаких изъянов. У вас есть суперспособности. Вы показали, что если украинцы начинают что-то 24 августа (Паралимпиада в Токио началась 24 августа, в День Независимости Украины. – “ГОРДОН”), то это обязательно будет большим успехом”, – сказал президент.

Он подчеркнул, что на Паралимпиаде “засияла звезда Крипака”, который стал лучшим спортсменом Игр в Токио и побил рекорд, который держался 11 лет.

“В одном интервью Максим сказал, что для него пример для подражания – пример великого спортсмена Майкла Фелпса. Ты сказал, что хочешь быть лучше его. Ты уже точно не хуже, а для нас – лучше. И пусть не обидится на нас Фелпс, но ты точно лучше”, – заявил Зеленский.

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года проходили в Токио с 24 августа по 5 сентября без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвовали 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревновались в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях принимали участие 143 спортсмена.

Крипак родился в 1995 году в Харькове. На Паралимпиаде в Токио он завоевал семь медалей: пыть золотых, одну серебряную и одну бронзовую. Он стал самым титулованный спортсменом этих соревнований и самым успешным украинским паралимпийцем.

В целом Крипак выиграл уже 15 медалей на Паралимпиадах, десять из них – золотые. Он пятикратный чемпион мира и десятикратный чемпион Европы.

Американский пловец Майкл Фелпс выступал на Олимпийских играх 2000, 2004, 2008, 2012 и 2016 годов, где завоевал 23 золотых медали – больше, чем любой другой спортсмен в истории. На Олимпиаде в Рио в 2016 году Фелпс объявил об окончании карьеры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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