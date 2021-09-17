Глава Бюро экономической безопасности заявил, что у него есть вопросы к целесообразности 70% обысков

“Да, я противник массовых обысков. Но сейчас так построена модель работы, я редко могу действовать по-другому. Вместе с тем, к целесообразности 70% и больше проводимых обысков у меня есть определенные вопросы”, – сказал он.

По его словам, обыски хоть и санкционированы прокуратурой и судом, “но это свидетельствует о неспособности собрать доказательства иным способом и попытке надавить на предпринимателей, чтобы они скорее возместили убытки в бюджет и так далее”.

“Я не смог за это короткое время [работы в БЭБ] навести порядок с этим. Но это было полезно – я многое увидел и учел. И именно поэтому я и говорю, что очень много людей с ГФС (Государственная фискальная служба. – “ГОРДОН”) я не вижу в структуре БЭБ. Потому что эти люди не хотят думать по-новому, не хотят осваивать новые модели”, – объяснил Мельник.

Контекст:

До назначения в августе главой Бюро экономической безопасности Мельник возглавлял Государственную фискальную службу.

Он участвовал в открытом конкурсе на должность директора БЭБ. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили 48. В заключительный этап конкурса попали три кандидата: Мельник; член совета Нацбанка Украины, экс-нардеп от Партии регионов Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи. Мельник выиграл конкурс.

По закону, работу бюро должны запустить, а ГФС ликвидировать к 25 сентября, но Мельник говорил, что сделать это не успеют.

Закон о создании БЭБ Верховная Рада приняла во втором чтении 28 января. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта. В законе говорится, что БЭБ – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании БЭБ. В новом ведомстве будут работать 4 тыс. человек.

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