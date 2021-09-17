 

Французские производители шампанского согласились на требование РФ называть его “игристым” и возобновили поставки – The Times

17.09.2021, 13:12, Новости дня
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По информации французской редакции издания, группа лоббистов отрасли, Champagne Interprofessional Committee (Комитет вин Шампани), отказалась от бойкота, объявленного в июле после подписанного президентом Владимиром Путиным закона, ограничивающего использование слова “шампанское” на этикетках исключительно игристыми винами российского производства.

Теперь Moet&Chandon, Veuve Clicquot, Dom Perignon и другие бренды из региона Шампань будут обязаны наклеивать на обратную сторону своих бутылок русскоязычную этикетку, определяющую содержимое только как “игристое вино”. В то же время, “местный продукт, который в основном производится промышленным способом с использованием впрыскиваемого газа, будет маркирован как шампанское”, отмечает издание.

Комитет вин Шампани заявил, что хочет уладить спор и не обращаться во Всемирную торговую организацию. “Мы будем подчиняться новому закону. Речь идет о том, чтобы не наказывать российских клиентов и потребителей по мере приближения праздничного сезона”, – сказал председатель комитета Жан-Мари Барильер.

Барильер, который также является председателем Союза шампанских домов, отметил, что призыв к бойкоту экспорта в Россию ранее был поддержан 95% французских производителей. Он добавил, что российский рынок, составляющий всего 0,5% мировых продаж шампанского, невелик, но он важен для престижа и потому, что россияне импортировали самые дорогие сорта.

The Times обращает внимание, что российское законодательство, очевидно, было изменено в пользу близких к Путину предпринимателей Бориса Титова и Юрия Ковальчука, имеющих винодельческий бизнес. Титову принадлежит крупнейший производитель шампанского в РФ – “Абрау-Дюрсо”, чьи акции резко выросли после подписания закона. Ковальчук контролирует предприятие “Новый свет” в аннексированном Крыму.

Контекст:

2 июля Путин подписал закон, согласно которому писать “шампанское” на этикетках разрешается только в отношении вина, произведенного на территории России. Иностранные компании должны маркировать напиток как “игристое вино”. 

Производитель Moet Hennessy сообщил об остановке поставок шампанских вин в РФ на неизвестный срок, но уже 4 июля согласился печатать “игристое вино” на этикетках бутылок, отправляемых в Россию.

Комитет вин Шампани потребовал изменить принятый в России закон, который обязывает иностранные компании маркировать шампанское как “игристое вино”, и призвало членов объединения временно отказаться от поставок в Россию.

Министр торговли Франции Франк Ристер заявлял, что правительство страны “обязательно поддержит своих производителей и их превосходство”.

Против российского закона о маркировке иностранного шампанского также выступила Еврокомиссия. 

В ЕС действует законодательство о защите региональных брендов – Женевский акт Лиссабонского соглашения, который был опубликован на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Документ используется для охраны названий широко известных продуктов, обладающих уникальными характеристиками, обусловленными местом их происхождения. Например, пармская ветчина, сигары Habanos, богемское стекло, керамика Чулуканас и шампанские вина, сказано в тексте Женевского акта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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