В NASA решили отрепетировать Армагеддон
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Сюжет уже ставшего классикой фильма «Армагеддон» не является полной выдумкой фантастов, говорят эксперты. Как стало известно из компетентных источников, специалисты из NASA действительно создают технологии, которые позволять отвести в сторону летящий к Земле астероид, чтобы избежать столкновения.
Так, вскоре к одному из таких космических тел, небольшому астероиду Диморфос, который, к счастью, ничем нам не угрожает, будет направлен специальный зонд. С его помощью американские ученые попытаются изменить траекторию его движения.
Главной задачей миссии станет проверка уже созданных на Земле технологий для спасения т Армагеддона. Теоретически система должна сработать, но в этом нужно убедиться на практике.
Смотреть комментарии → Комментариев нет