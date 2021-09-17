 

В NASA решили отрепетировать Армагеддон

17.09.2021, 12:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сюжет уже ставшего классикой фильма «Армагеддон» не является полной выдумкой фантастов, говорят эксперты. Как стало известно из компетентных источников, специалисты из NASA действительно создают технологии, которые позволять отвести в сторону летящий к Земле астероид, чтобы избежать столкновения.

Так, вскоре к одному из таких космических тел, небольшому астероиду Диморфос, который, к счастью, ничем нам не угрожает, будет направлен специальный зонд. С его помощью американские ученые попытаются изменить траекторию его движения.

Главной задачей миссии станет проверка уже созданных на Земле технологий для спасения т Армагеддона. Теоретически система должна сработать, но в этом нужно убедиться на практике.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.05 / “Это пипец”, “Пошленько”, “Бедная теща”. Тарзан нарисовал маму Королевой в секси-образе

20.10 / По состоянию на 16 октября больницы получили почти 5,5 млрд на лечение COVID-19 – Степанов

18.09 / Появилась информация об участии США в подготовке Киевом терактов в Крыму

07.07 / Учения экипажей военно-транспортной авиации прошли в Тверской области

06.03 / Власти Индии пригрозили арестовать сотрудников Facebook, WhatsApp и Twitter

21.05 / Шапша предложил Маску Калужскую область под открытие производства

01.02 / Стал известен характер ранения пострадавшего на акции в Петербурге сотрудника ОМОН

19.11 / Вышло первое крупное обновление ПО для консоли PlayStation 5

13.08 / Рубль вырос к доллару

04.03 / Прививаться или нет, “видосики” Зеленского, Медведчук, Жуков и Бандера. Интервью Гордона с Комаровским. Трансляция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика