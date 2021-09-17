В NASA решили отрепетировать Армагеддон

Сюжет уже ставшего классикой фильма «Армагеддон» не является полной выдумкой фантастов, говорят эксперты. Как стало известно из компетентных источников, специалисты из NASA действительно создают технологии, которые позволять отвести в сторону летящий к Земле астероид, чтобы избежать столкновения.

Так, вскоре к одному из таких космических тел, небольшому астероиду Диморфос, который, к счастью, ничем нам не угрожает, будет направлен специальный зонд. С его помощью американские ученые попытаются изменить траекторию его движения.

Главной задачей миссии станет проверка уже созданных на Земле технологий для спасения т Армагеддона. Теоретически система должна сработать, но в этом нужно убедиться на практике.