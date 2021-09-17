Мнение: Для противостояния военной экспансии Китая
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США, Австралия и Британия занимаются партнерством для противостояния китайскому военному влиянию.
Какие только нелепицы не приходится городить, чтобы оправдать очевидную эскалацию Холодной войны и новый этап грядущей гонки вооружений.
Империя с сотнями военных баз по всему миру очень заботится о том, чтобы чужое влияние нигде не расширялось и не подрывало порядок основанный на ее правилах и интересах.
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Источник: Colonel Cassad
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