 

Мнение: Для противостояния военной экспансии Китая

17.09.2021, 12:52, Разное
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США, Австралия и Британия занимаются партнерством для противостояния китайскому военному влиянию.

Какие только нелепицы не приходится городить, чтобы оправдать очевидную эскалацию Холодной войны и новый этап грядущей гонки вооружений.
Империя с сотнями военных баз по всему миру очень заботится о том, чтобы чужое влияние нигде не расширялось и не подрывало порядок основанный на ее правилах и интересах.

Источник: Colonel Cassad



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