Sohu: В России жалеют, что слишком дешево продали США Аляску

Китайское издание Sohu разместило материал об особенностях отношений РФ и США. По мнению журналистов из КНР, россияне жалеют, что Аляска была продана США слишком дешево, а сам полуостров мог бы повлиять на судьбу СССР.

В последнее время в мире все чаще возникают вопросы о мировом лидерстве, на которое претендуют как США, так и РФ и Китай. Поэтому интерес китайской прессы направлен на отношения с обоими государствами. Обсуждают журналисты из КНР самые разные вопросы, в том числе, и историю. Так, издание Sohu уверены, что в РФ сейчас сожалеет о совершенной более полутора сотни лет назад сделке, в результате которой Российская империя лишилась своего самого западного региона.

Полуостров Аляску продал правительству США император Александр II в 1867 году. Территория, площадью более 1,518 миллиона квадратных километров, была слишком затратна как для ее освоения, так и для ее содержания. На тот момент у российских ученых не было достаточно информации о природных богатствах региона. Поэтому и договор о переходе во владение США стоил немного, как для таких обширных земель. Всего РФ было выплачено 7,2 миллиона долларов США. Даже если учесть существенный рост курса американской валюты за прошедшее время, эта сумма все равно является крайне малой.

На тот момент РФ нуждалась в средствах после сокрушительного провала в Крымской кампании. Кроме того, царь Александр II таким образом пытался избежать оккупации Аляски британцами. Под управлением английского правительства тогда уже находилась территория современной Канады. Поддержка США способствовала их укреплению в противостоянии с Британской империей. Как пишет «Политэксперт», позже оказалось, что на полуострове находится огромное количество минеральных ресурсов и нефти. Именно этот факт, уверены обозреватели Sohu, вызывает сожаление в РФ сейчас. Если бы территория оставалась частью России, во времена Советского Союза там можно было бы разместить ракеты. Они не только повлияли бы на решение Карибского кризиса, но и на судьбу самого СССР.