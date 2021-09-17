Дмитрий Колдун откровенно рассказал об отношениях с Киркоровым

Белорусский певец Дмитрий Колдун раскрыл секреты своей карьеры и сотрудничества со звездами российского шоу-бизнеса. Кроме того, артист откровенно пояснил о «Евровидении» и своих отношениях с Филиппом Киркоровым.

Очередным гостем новой программы Вадима Манукяна «Давай поговорим» стал певец Дмитрий Колдун. В беседе с Давой белорусский артист раскрыл некоторые подробности становления и развития своей карьеры. Так, работая с Кимом Брейтбургом, исполнитель был вынужден терпеть некоторые ограничения, которые устанавливал продюсер. Например, ему запретили петь на конкурсе «Народный певец» ту песню, которая ему наиболее понравилась. А известный стилист Сергей Зверев как-то покрасил Колдуна в белый цвет, из-за чего исполнитель, по его ощущениям, выглядел, как «домовенок Кузя».

Вспомнил Дмитрий Колдун и свое участие в песенном конкурсе «Евровидение». В 2007 году артист представлял свою родную страну с песней «Work Your Magic». Ее для певца написали Филипп Киркоров и Карен Кавалерян. Несмотря на уверенное исполнение и эффектный сценический номер, в итоговой таблице он смог занять только шестое место. По мнению 36-летней звезды, ему попросту занизили баллы из-за предвзятого отношения европейской аудитории к Белоруссии.

Предложение к участию в таком масштабном музыкальном фестивале поступило к Колдуну от Киркорова. Однако потом отношения поп-короля и молодого артиста охладели. Возможно, экс-супруг Аллы Пугачевой до последнего надеялся, что его подопечный войдет хотя бы в тройку лидеров. Может быть, по данным «Ньюинформ», причиной размолвки и сотрудничество Дмитрия Колдуна с Первым каналом.