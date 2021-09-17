Делаем на старой юбке ассиметричный подол с воланом. Получается очень красиво

Классическая юбка-карандаш длины макси или миди присутствует в гардеробе почти каждой женщины. Даже базовые модели одежды имеют свойство морально устаревать или просто изнашиваться. Но именно прямая старая юбка может стать настоящей жемчужиной коллекции одежды, если ее немного переделать. Роскошный волан по низу юбки придаст ей изюминку и неотразимый стиль, достойный лучших образцов высокой моды. Сделать обнову можно своими руками, процесс доставит вам удовольствие простотой решений и скоростью реализации проекта.

Что потребуется

Для переделки подойдет любое изделие из традиционных тканей, избегайте трикотажа и нетканых материалов. Если в вашем распоряжении нет подходящей юбки для переделки, то приобретите ее в магазинах секонд-хенда, остановив выбор на почти новом изделии.

Инструменты и материалы:

Юбка длины макси или миди.1 метр белой и 1 метр черной ткани. Отрезы должны гармонировать с юбкой по плотности и составу материала.Портновские ножницы и булавки.Швейная машина и принадлежности к ней.Рулетка или сантиметр.Утюг и гладильная доска.

Раскрой

Подол юбки имеет асимметричный вид. Решите, какой длины будет изделие и как расположить косую линию нижнего края. В этом проекте верхняя точка подола расположена достаточно высоко, что делает модель немного пикантной, но ни в коем случае не вульгарной, широкий волан сделает юбку длиннее на несколько сантиметров. Расправьте изделие на горизонтальной поверхности, сделайте метки косого реза и удалите лишнюю ткань.

Измеряйте длину края получившегося овала, запишите данные, они понадобятся для раскроя волана. Расправьте черную ткань на горизонтальной поверхности, сложите ее вчетверо, отступите от угла 5-7 см, поставьте метки по сторонам квадрата, соедините их плавной линией, примерно такой, как для горловины. То есть, если разложить ткань, то на ней будет нарисована четверть круга.

Решая, какой ширины будет оборка, не забудьте добавить припуски для швов, в этом случае они понадобятся по всему периметру деталей. От первых меток отступите по сторонам квадрата вниз на величину, соответствующую ширине волана с припусками для швов, соедините точки плавной выгнутой линией.

Разрежьте ткань по абрисам. Приложите к подолу юбки, если длины волана недостаточно для полного круга, раскроите дополнительные детали, следуя освоенной методике. Также сделайте раскрой белой ткани. Длина воланов из белой и черной ткани должна быть одинаковой.

Пошив

Сложите черные и белые заготовки волана лицевой стороной друг к другу, стачайте по длинному (внешнему) срезу. Для точности шва сметайте вручную или сколите булавками детали перед шитьем.

Выверните заготовку лицевой стороной наружу, тщательно проутюжьте шов, старайтесь загладить его так, чтобы место соединения тканей находилось строго посередине.

Приложите к лицевой стороне юбки волан белой стороной и приколите декор к подолу. Боковые срезы оборки разместите на заднем шве юбки или на одном из боков, оставьте несколько сантиметров свободными.

Пришейте волан к юбке, обметайте край швом зигзаг. Выверните изделие на изнаночную сторону, стачайте боковой шов оборки, и также обметайте его.

Встряхните изделие, выверните на лицевую сторону и тщательно отутюжьте, уделяя внимание соединительному шву, загладьте, ориентировав его положение по направлению к поясу юбки.

Обнову можно примерить, добавьте к юбке черный или белый топ, чтобы подчеркнуть графичность силуэта. Восхитительный дуэт подойдет для вечеринок, свиданий или дружеских ужинов.

Юбка выглядит эффектно, я смогла это проверить, пошив похожее изделие для подруги, а позже добавив такую же модель в свой гардероб. Невозможно удержаться от желания носить эту юбку как можно чаще, поэтому прогулки и дружеские встречи у нас теперь происходят очень часто.