Собянин осмотрел ход работ по реконструкции Павелецкой площади

Градоначальник напомнил, что многие годы на этом месте была яма, на которую жаловались местные жители. Собянин рассказал, что три года назад участок изъяли у владельцев, нашелся новый инвестор – была разработана концепция, предусматривающая торговый и развлекательный центр и транспортно-пересадочный узел.

Собянин отметил реконструкцию трамвайных путей и изменение схемы движения транспорта у площади. Создается первоклассное общественное пространство, эстетичное и функциональное, которое станет одним из лучших современных мест Москвы, сказал градоначальник.

Мэр выразил надежду, что торгово-развлекательный центр будет открыт в ближайшее время. Также он указал на необходимость приспособить площадь к зимнему отдыху: обустроить каток, установить новогоднюю елку.

Инвестором проекта выступила группа компаний “ПИК” Сергея Гордеева. Он подтвердил сроки окончания работ и заверил, что новое пространство будет обустроено зимой.

Работы по благоустройству в районе Павелецкого вокзала продолжатся. В порядок приведут прилегающие к площади улицы Дубининская и Кожевническая.