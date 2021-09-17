 

Собянин осмотрел ход работ по реконструкции Павелецкой площади

17.09.2021, 12:40, Разное
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Градоначальник напомнил, что многие годы на этом месте была яма, на которую жаловались местные жители. Собянин рассказал, что три года назад участок изъяли у владельцев, нашелся новый инвестор – была разработана концепция, предусматривающая торговый и развлекательный центр и транспортно-пересадочный узел.

Собянин отметил реконструкцию трамвайных путей и изменение схемы движения транспорта у площади. Создается первоклассное общественное пространство, эстетичное и функциональное, которое станет одним из лучших современных мест Москвы, сказал градоначальник.

Мэр выразил надежду, что торгово-развлекательный центр будет открыт в ближайшее время. Также он указал на необходимость приспособить площадь к зимнему отдыху: обустроить каток, установить новогоднюю елку.

Инвестором проекта выступила группа компаний “ПИК” Сергея Гордеева. Он подтвердил сроки окончания работ и заверил, что новое пространство будет обустроено зимой.

Работы по благоустройству в районе Павелецкого вокзала продолжатся. В порядок приведут прилегающие к площади улицы Дубининская и Кожевническая.



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