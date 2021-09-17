 

В Белоруссии подвели итоги учений «Запад-2021»

17.09.2021, 12:30, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссия и Белоруссия в ходе учений «Запад-2021» продемонстрировали способность обеспечить суверенитет и независимость Союзного государства, сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин по случаю закрытия учений на 230-м общевойсковом полигоне «Обуз-Лесновский».

«Самое главное, наши командиры, командующие, штабы получили практику планирования совместных действий. Нам удалось продемонстрировать, что мы можем обеспечить независимость, территориальную целостность и суверенитет Союзного государства. Это четкий и ясный сигнал для коллективного Запада о том, что разговор с позиции силы с народами Беларуси, России, Казахстана – бесперспективен. Мы нацелены на диалог», – передает ТАСС слова Хренина.

Тем временем заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков заявил, что органы военного управления РФ и Белоруссии показали полную совместимость средств управления.

«Данное учение являлось завершающий этапом совместной подготовки вооруженных сил РФ и Республики Беларусь, проводимом раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. Органы военного управления показали сплоченность штаба и полную совместимость средств управления. Высокий уровень взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах выполнения поставленных задач», – сказал Истраков на торжественной церемонии закрытия учений.

Также во время церемонии состоялось награждение участников учений воинских контингентов Белоруссии, Казахстана и России, показавших наилучшие результаты во время маневров. «Личный состав соединений, воинских частей и подразделений показали высокую боевую выручку и способность решать сложные тактические задачи в обороне, наступлении и в ходе совершения маршей», – отметил Истраков.
В церемонии также принял участие заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками ВС Казахстана полковник Виктор Житник.

Напомним, 15 сентября завершились совместные стратегические учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии «Запад-2021», официальная церемония закрытия прошла на нижегородском полигоне Мулино.



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