 

Песков отказался рассказать о быте Путина

17.09.2021, 12:30, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыИнформация об устройстве быта президента Владимира Путина и количестве его помощников не является публичной, она не подлежит огласке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сказал, отвечая на просьбу журналистов рассказать о бытовой жизни президента, сколько людей занимаются этими вопросами, что он не может рассказать об этом, это «не публичная информация», передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что заражение коронавирусом сотрудников из окружения президента РФ Владимира Путина никак не отразится на их работе.

«Слава богу, случаев тяжелого течения заболевания нет ни у кого, у кого-то проходит бессимптомно, а у кого-то совсем в легкой форме, потому что так или иначе все были привиты», – добавил Песков.

Ранее Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».

Песков сообщал, что российский лидер чувствует себя хорошо.



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