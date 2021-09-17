Прощай. Ничего не обещай – Личное мнение

Рано или поздно всегда всё заканчивается, и даже Тимур Юнусов иногда возвращается в родные края из отпуска.

Прощай, как поётся в хорошей песне. Со всех вокзалов поезда уходят в дальние края.



Фото: Соцсети

А что же Саша, ростом 180 см — в Киев? К бандеровцам?!

Ответа с нетерпением ждут целых три женщины: горничная Алёна, сутулая Настя и мудрая Симона Яковлевна, от волнения грызущая ногти на ногах девочкой.

Одно дело — девушка в отпуске. Курортный роман — у какого даже с виду приличного мужика его не было? Это понятно и простительно. Совсем другое, если Тимурка притащит 180 см личного счастья в Москву.

Тогда — всё, пиши пропало. Так рассуждают в гареме.



Фото: Соцсети

Очевидно, что Тимурке есть, из кого выбирать. И точно так же этот выбор без лишних слов очевиден.

Кому тут 19, а кому под 30? У кого 180, а у кого живот в растяжках?

https://t.me/lenamiro/9706

Сможет ли мини-рэппер засунуть девушку Сашу в дорожную сумку и привезти в Москву? Хватит ли сил поднять багаж или лучше поручить такелажное дело своим телохранителям?

Всё это совершенно неважно, потому что для Алёны и Насти нет никакой разницы возьмут Сашу с собой или нет. Даже если Тимур, словно Лев Лещенко, споёт перед трапом «Ла-лай, лалалала ла ла лай» и помашет ей из иллюминатора маленькой ручкой, к бывшим своим он не вернётся.

У Саши, кстати, тоже всё хорошо будет в Киеве. Теперь она не какая-то там, а бывшая ого-го кого. Украинские братья-рэпперы почтут за честь свести с ней знакомство.

Единственное что — так это чемодан Саши. Тимур, ну сумку-то ей одну приличную дай, не жмоться. Нехорошо так матросить девок!

—