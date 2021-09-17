 

Жителей западных областей Украины предупредили о грозах и сильных дождях

17.09.2021, 12:18, Новости дня
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Днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях – значительные осадки, погода будет соответствовать I, “желтому” уровню опасности. В Карпатах прогнозируют сильные дожди, уровень опасности – II, “оранжевый”.

В ГСЧС добавили, что 17 – 19 сентября ожидается подъем уровня воды на реках бассейнов Сан, Днестр во Львовской и Ивано-Франковской областях на 0,5 – 1,5 м; на реках Закарпатья – на 0,3 –1,5 м; на реке Латорица – до 2 м.

“В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока”, – предупредили спасатели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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