44-летняя Шакира станцевала с 90-летним отцом на его юбилее. Видео

“Глядя на него, я задумалась, смогу ли дожить до такого возраста и сохранить искреннюю любовь”, – написала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Shakira (@shakira)

Контекст:

Шакира родилась в Колумбии в 1977 году. Для своего отца Уильяма Мебарка Шадида она стала восьмым ребенком и первенцем для своей матери Нидии дель Кармэн Торрадо. Отец Шакиры занимается ювелирным бизнесом.

—