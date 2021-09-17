 

44-летняя Шакира станцевала с 90-летним отцом на его юбилее. Видео

17.09.2021, 12:18, Новости дня
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“Глядя на него, я задумалась, смогу ли дожить до такого возраста и сохранить искреннюю любовь”, – написала артистка.

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Публикация от Shakira (@shakira)

Контекст:

Шакира родилась в Колумбии в 1977 году. Для своего отца Уильяма Мебарка Шадида она стала восьмым ребенком и первенцем для своей матери Нидии дель Кармэн Торрадо. Отец Шакиры занимается ювелирным бизнесом. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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