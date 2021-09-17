44-летняя Шакира станцевала с 90-летним отцом на его юбилее. Видео
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Глядя на него, я задумалась, смогу ли дожить до такого возраста и сохранить искреннюю любовь”, – написала артистка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Контекст:
Шакира родилась в Колумбии в 1977 году. Для своего отца Уильяма Мебарка Шадида она стала восьмым ребенком и первенцем для своей матери Нидии дель Кармэн Торрадо. Отец Шакиры занимается ювелирным бизнесом.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет