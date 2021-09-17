 

“А жвачку обязательно колхозно жевать?” Настя Каменских показала, как выглядит до и после макияжа

17.09.2021, 12:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Эй вы, доброе утро”, – подписала ролик Каменских, добавив в конце значок “поцелуй”.

За пару часов видео собрало больше 25 тыс. просмотров.

“В чешуе?” – спросил dronsok.

“А жвачку обязательно при этом колхозно жевать?” – возмутилась joanmadu83.

“В маске лучше было”, – написал 9486.egor.

“Такая жизнерадостная и милая звездочка”, – написала sultan.assel.

View this post on Instagram

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. У Потапа есть 13-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер жил с 1999-го по 2016 год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.10 / Якубович рассказал о самом ценном подарке в истории «Поля чудес»

03.09 / Красноярскому бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение

13.01 / В Facebook заявили об учащении призывов к насилию перед инаугурацией президента США

13.04 / Белый дом: Байден предложил Путину провести встречу

29.04 / США не стремятся к эскалации конфликта с Россией, но ее агрессивные действия повлекут ответ – Байден

09.08 / Китайские АПЛ проследили за авианосцем Британии

14.07 / Власти Украины собрались запретить ввоз дизельных и бензиновых автомобилей

21.06 / Минздрав рассказал о рекомендациях по ревакцинации от коронавируса

22.07 / Рубль снизился к доллару

13.05 / Российский рынок акций открылся снижением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика