 

Рада за два года в “турборежиме” приняла меньше законов, чем предшественники – КИУ

17.09.2021, 12:18, Новости дня
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В течение первых двух лет работы нардепы VIII созыва приняли 573 закона. Депутаты IX созыва приняли за это же время несколько 552 законодательных акта. Депутаты VIII созыва зарегистрировали больше законопроектов – 7,3 тыс. У депутатов IX созыва – 5,6 тыс. За два года работы Рады VIII созыва состоялось 246 пленарных заседаний, ВР IX созыва провела 212 заседаний.

“Так называемый “турборежим” оказался широко разрекламированной пиар-кампанией и не привел к существенным изменениям в работе Верховной Рады. Количественные показатели деятельности ВР VIII и IX созывов одинаковы, а часто и ниже по сравнению с предыдущим парламентом”, – заявил глава КИУ Алексей Кошель

По его словам, в парламенте остались старые проблемы: регистрация большого количества “законодательного спама”, принятие законопроектов без полноценного обсуждения и нерациональное планирование работы.

“В целом монобильшинству не удалось обеспечить более эффективную работу Верховной Рады, несмотря на наличие соответствующих возможностей”, – подчеркнул Кошель. 

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/6072799042761801

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года.

Спикер парламента Дмитрий Разумков говорил, что за 50 дней работы Рада приняла более 50 законов. “Думаю, что с такой скоростью вряд ли сможет поспорить какая-либо из предыдущих Рад”, – заявил он в октябре.

Правительство призывало депутатов отойти от “турборежима” и работать более системно, “чтобы быть предсказуемыми для общества и бизнеса”. В Верховной Раде обещали прислушаться к совету. 

Разумков объяснял, что “турборежим” нужен был для того, чтобы “обеспечить законодательную базу для внедрения реформ”, в дальнейшем, говорил он, парламент будет работать медленнее. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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