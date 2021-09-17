ОБСЕ: Количество нарушений режима тишины на Донбассе в сентябре выросло на 30%

“Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения остается нестабильной… Я особенно сожалею о росте числа жертв среди гражданского населения”, – сказал Киннунен.

По его информации, в августе на Донбассе погибли 11 гражданских лиц – это самое большое количество жертв среди гражданского населения в месяц с момента вступления в силу соглашения об усилении перемирия, достигнутого в июле 2020 года.

Киннунен отметил, что участники рабочей группы по безопасности продолжили работу над проектом Дополнения к соглашению об усилении режима прекращения огня, “однако все еще присутствуют разногласия по поводу характера возможного нового механизма координации и верификации”.

Он также напомнил, что второе заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам не состоялось, так как “разногласия по поводу недавнего назначения эксперта еще не разрешены”. Так представитель ОБСЕ охарактеризовал ситуацию, в которой РФ продолжает попытки привлечь к работе гуманитарной подгруппы Майю Пирогову – гражданку Украины из Донецка, которую заочно приговорили в Украине за терроризм к 10 годам лишения свободы.

“Вопросы жизненно важного значения для населения по обе стороны от линии соприкосновения, такие как открытие новых пунктов пропуска и взаимный обмен лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, не смогли быть обсуждены. Я подчеркиваю необходимость поиска скорейшего выхода из этого тупика в преддверии очередного заседания рабочей группы”, – заявил Киннунен.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Количество обстрелов с начала 2021 года со стороны боевиков на Донбассе растет в геометрической прогрессии, сообщил глава украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня Александр Апполонов 14 сентября. За первые две недели сентября, по подсчетам издания “ГОРДОН”, погибли пять украинских военных.

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