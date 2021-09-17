Знай депутата!

«Депутатская энциклопедия» — спецпроект «Новой газеты» об имуществе, плагиате и трудовой деятельности «народных избранников».



Обложка: Серафим Романов / «Новая газета в Петербурге»

В последние пятнадцать лет депутатский корпус в РФ превратился в серую массу, о существовании которой граждане вспоминают только в тот момент, когда Дума принимает очередной безграмотный и вредоносный закон. Позиция, согласно которой «все депутаты на одно лицо», по-своему понятна, но иногда все-таки бывает полезно узнать о конкретных деталях трудов и дней «всенародно избранных слуг народа».

Журналисты «Новой» проанализировали публично доступную информацию о депутатах VII созыва Думы, которые рассчитывают вновь занять места в парламенте после 19 сентября 2021 года.

Мы взяли

имущественные декларации,

данные о голосованиях за ключевые законопроекты,

проверили, самостоятельно ли ученые «избранники» писали свои диссертации,

а также посмотрели, фигурантами каких журналистских исследований они становились.

Результатом стала «Депутатская энциклопедия» — наш путеводитель по жизни простого российского депутата.

Проект будет полезен неравнодушным и сомневающимся гражданам, специалистам в российской политике, а при иных обстоятельствах и представителям прокуратуры. Мы уверены, что сами депутаты тоже заглянут к нам: посмотреть на себя на фоне остальной политической элиты нижней палаты. Ведь интересно узнать не только о том, кто самый богатый из избранников, но и кто официально беден. Или кто чемпион в принятии зловещих цензурных законов. Кто внес самый большой вклад в развитие отечественной науки или инвестировал в зарубежную недвижимость.

Мы планируем развивать проект и добавлять в него новую информацию и функции. Помогите нам улучшить «Депутатскую энциклопедию» — пишите ваши предложения об этом в редакцию «Новой»: [email protected]

ВПЕРЕД!

Спецпроект duma.novayagazeta.ru

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