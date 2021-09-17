Новое направление ветров через 40 лет изменит климат Европы до неузнаваемости

В университете штата Аризона (США) изучали перспективы изменения климата в Северной Атлантике и пришли к неожиданному выводу. Полученные данные позволяют утверждать, что примерно через сорок лет в результате радикального изменения розы ветров на Европейском континенте установится стабильно экстремальный климат.

Исследователи для моделирования ситуации использовали данные за последние 1250 лет, сообщают представители университета.

Разумеется, метеорологические наблюдения не проводились все это время. Однако нужную информацию получили в результате изучения состава древних образцов льда, по которым можно определить количество осадков и среднюю температуру в древности. Лед же получили из Гренландии.