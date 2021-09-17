Ученые предупреждают об опасности светового загрязнения

Постепенно такое понятие как темная ночь на Земле становится все более редким явлением. Особенно это касается густонаселенных и урбанизированных регионов планеты.

Ученые уже говорят о так называемом световом загрязнении, которое, по их мнению, приводит к сокращению биологического разнообразия в природе. Разумеется, в первую очередь страдают те представители фауны, которые ведут исключительно ночной образ жизни и чувствительны к любому освещению.

По данным космических наблюдений, уровень светового загрязнения на Земле за последние 25 лет вырос на 49%. Но не весь свет пробивается через атмосферу и виден из космоса. По мнению ученых, на самом деле среднее световое загрязнение увеличилось на 270%, а в отдельных регионах даже на 400% всего за четверть столетия.