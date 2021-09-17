Новые законы: Как изменения в законодательстве упрощают жизнь россиян

В РФ постоянно принимаются новые законы и вносятся поправки в уже существующие правовые нормы. Мнения граждан по поводу такой активности властей разнятся, но существуют реальные примеры, доказывающие, что корректировки законодательства имеют положительный эффект.

Многие законы избавляют россиян от распространенных проблем. К примеру, недавно власти расширили программу назначения материнского капитала. Ежегодно увеличиваются объемы социальной поддержки населения. Молодым семьям теперь значительно проще устроить своего ребенка в детский сад или школу, информирует newsnn.ru

В качестве примера эффективности нового закона можно рассмотреть инициативу по поддержке семей. Матери-одиночки часто сталкиваются с неразрешимыми проблемами, особенно если их бывшие супруги или биологически отцы детей не платят алименты. Государство продумало процесс облегчения жизни для таких женщин.

«Материнский капитал теперь имеет больший размер. Для беременных женщин также были предусмотрены пособия. Также мы ввели выплаты для детей в возрасте до 7 лет. Неполные семьи при этом могут получать пособия до момента, пока ребенку не исполнится 17 лет», – рассказывал Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия».

В РФ на протяжении 15 лет действует программа «Крепкая семья». В начале года путин подписал указ, подразумевающий адресный подход к распределению средств на пособия. Это дало возможность поддерживать на должном уровне тех, кто в этом действительно нуждается.

«В РФ благодаря принятию нового закона есть эффективная система поддержки семей без одного из родителей», – пояснила Мария Львова-Белова, являющаяся сенатором от Пензенской области.

Только за 2020 год пособия для многодетных матерей получили примерно 4,7 миллиона женщин. Благодаря действиям властей они чувствуют реальную поддержку государства и защищенность.

Владимир Путин ранее подписал постановление о возврате половины стоимости путевок в лагеря. Соответствующая инициатива поступила от представителей фракции «Единая Россия». Родители при этом получили возможность организовать своим детям современный и доступных летний отдых. Ростуризм сообщил, что за июнь и июль текущего года было продано порядка 350 тысяч путевок. Сами лагеря при этом не несут убытков, так как частично стоимость путевок компенсируется государством. На счета россиян при этом в общей сложности вернулось порядка 4 миллиардов рублей.

Правовые нормы в РФ теперь защищают не только людей, но и животных. Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» приняли еще в конце 2018 года. Он предусматривает наказания для несознательных владельцев домашних любимцев и живодеров.

«У нас никогда не было такого законодательства. Изменения были внесены в Уголовный, Административный и Гражданский кодексы», – пояснил депутат от «Единой России» Владимир Бурматов.

Сейчас в РФ за брошенного на улице питомца его владелец может получить штраф до 30 тысяч рублей. Кроме того, наказуемыми стали все действия, влекущие за собой смерть или увечья у животных.

Журналисты издания «Лента.ру» на фоне интереса к эффекту от изменений в законодательстве РФ запустили масштабный проект «Как изменилась Россия». В нем можно узнать, какие инициативы правительства помогли россиянам избавиться от реальных проблем.