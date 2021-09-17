 

Названы главные признаки воспаления кишечника

17.09.2021, 11:54, Разное
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Медики рассказали, как можно поддержать здоровье ЖКТ. Также эксперты перечислили главные признаки воспаления кишечника.
В человеческом организме все взаимосвязано, любая проблема в одном органе влияет на остальные системы. От хронических воспалительных процессов может страдать любая часть тела, своевременное лечение может спасти от дальнейших ухудшений и даже смертельного исхода. Воспаляться он может из-за наличия трещин или раздражений слизистой. В них попадают токсичные вещества, а также не до конца переваренная пища. Из-за воспалительных процессов в кишечнике меняется также его микрофлора.

Главным фактором, свидетельствующим о воспалении, врачи называют непереносимость некоторых блюд. Обычно это молочные продукты и мучное, хотя в списке нежелательных может быть и другая еда. Также нередко у пациентов с воспалением ЖКТ наблюдается подавленность, стресс и депрессия. Они объясняются тем, что кишечник напрямую связан с мозгом.

Приводит такой воспалительный процесс и к проблемам с кожей, поэтому любые высыпания, носящие постоянный характер, или экзема должны стать поводом для обращения в больницу. Проверка работы желудочно-кишечного тракта даст ответ о вероятности развития воспаления в нем.

Дали медики и рекомендации и как избежать патологических состояний в организме. Здоровье ЖКТ поможет сохранить специальная диета с повышенным количеством продуктов с клетчаткой. Хорошим добавлением в рацион станут овощи, бобовые, фрукты, а также орехи.

Источник: volg.mk.ru



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