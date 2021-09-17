Для любительниц дубленок: какую модель выбрать на осень-зиму 2021/22

В сентябре пришло время определяться с одеждой на зимний сезон. В противном случае вы рискуете упустить выгодные предложения, довольствуясь остатками новых коллекций. Предлагаем вам обратить внимание на стильные дубленки, которые могут сделать ваш уличный образ стильным и неповторимым. Поговорим об актуальных моделях, каждую из которых вы можете носить даже поздней осенью.

Авиатор

Мода на дубленки-авиаторы процветала в середине 90-х. Цикл прошел, и вот теперь дизайнеры снова вспомнили об удобных куртках-косухах из овчины или искусственного меха под овчину. Подобная модель идеально впишется в уличный стиль и будет гармонично сочетаться с теплыми спортивными штанами или джинсами.

Обратите внимание на дубленку светлых оттенков, поверхность которой сливается с мехом. Искусственная кожа удовлетворит потребности борцов за чистоту экологии, кремовые оттенки освежат образ. Такую модель можно надевать с чем угодно, в том числе с трикотажным платьем и брючным костюмом.

В качестве аксессуаров стилисты рекомендуют выбрать шапку грубой вязки, кашемировый шарф, кожаные перчатки и миниатюрную сумку через плечо.

Глянцевая кожа

Отличительным признаком дубленок на предстоящую зиму будет глянцевая кожа. Эту трендовую вещицу лучше носить с шерстяными брюками и макси-юбками из грубого трикотажа. Смешение фактур всегда выглядит эффектно.

Укороченная дубленка

Мода на штаны оверсайз и юбки А-силуэта породила желание дизайнеров укоротить верхнюю часть образа. Вот почему короткие дубленки будут крайне популярны предстоящей зимой. И хотя эти модели способны визуально продлить ваши ноги, носить их в лютые морозы проблематично.

Длинные модели

Ни один холод вам не страшен, если в гардеробе имеется классическая удлиненная дубленка. Эта модель является стильной альтернативой шубы. Выбирайте двубортные модели с классическим английским воротником, носите их с брючными костюмами, базовыми джинсамии и даже с джоггерами.

Поклонницам скандинавского минимализма советуем приобрести лаконичную бежевую дубленку, которую можно носить с трикотажным костюмом, зимними кроссовками и меховой панамой.

Контрастный воротник, оверсайз

Акцент на контрастный воротник оценят любительницы расслабленных уличных образов. Просторные дубленки оверсайз носятся с зауженными брюками, плиссированными трикотажными юбками и аккуратной остроносой обувью.