 

Для любительниц дубленок: какую модель выбрать на осень-зиму 2021/22

17.09.2021, 11:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В сентябре пришло время определяться с одеждой на зимний сезон. В противном случае вы рискуете упустить выгодные предложения, довольствуясь остатками новых коллекций. Предлагаем вам обратить внимание на стильные дубленки, которые могут сделать ваш уличный образ стильным и неповторимым. Поговорим об актуальных моделях, каждую из которых вы можете носить даже поздней осенью.

Авиатор

Мода на дубленки-авиаторы процветала в середине 90-х. Цикл прошел, и вот теперь дизайнеры снова вспомнили об удобных куртках-косухах из овчины или искусственного меха под овчину. Подобная модель идеально впишется в уличный стиль и будет гармонично сочетаться с теплыми спортивными штанами или джинсами.

Обратите внимание на дубленку светлых оттенков, поверхность которой сливается с мехом. Искусственная кожа удовлетворит потребности борцов за чистоту экологии, кремовые оттенки освежат образ. Такую модель можно надевать с чем угодно, в том числе с трикотажным платьем и брючным костюмом.

В качестве аксессуаров стилисты рекомендуют выбрать шапку грубой вязки, кашемировый шарф, кожаные перчатки и миниатюрную сумку через плечо.

Глянцевая кожа

Отличительным признаком дубленок на предстоящую зиму будет глянцевая кожа. Эту трендовую вещицу лучше носить с шерстяными брюками и макси-юбками из грубого трикотажа. Смешение фактур всегда выглядит эффектно.

Укороченная дубленка

Мода на штаны оверсайз и юбки А-силуэта породила желание дизайнеров укоротить верхнюю часть образа. Вот почему короткие дубленки будут крайне популярны предстоящей зимой. И хотя эти модели способны визуально продлить ваши ноги, носить их в лютые морозы проблематично.

Длинные модели

Ни один холод вам не страшен, если в гардеробе имеется классическая удлиненная дубленка. Эта модель является стильной альтернативой шубы. Выбирайте двубортные модели с классическим английским воротником, носите их с брючными костюмами, базовыми джинсамии и даже с джоггерами.

Поклонницам скандинавского минимализма советуем приобрести лаконичную бежевую дубленку, которую можно носить с трикотажным костюмом, зимними кроссовками и меховой панамой.

Контрастный воротник, оверсайз

Акцент на контрастный воротник оценят любительницы расслабленных уличных образов. Просторные дубленки оверсайз носятся с зауженными брюками, плиссированными трикотажными юбками и аккуратной остроносой обувью.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.12 / Мнение: Сотрудничество

03.05 / Антон Комолов восхитился успехами 14-летнего сына в баскетболе

17.08 / Кадыров о событиях в Афганистане: Америка придумала аферу против мусульман

10.01 / “Легко начать разговор”: Ученые рассказали, хозяева каких пород собак привлекают внимание противоположного пола

20.05 / ФСИН преобразуют в Рослаг

08.06 / Макрону дали пощечину во время турне по Франции

10.08 / Либерда в РФ набросилась на Белоруссию

24.05 / Елизавета II не решится лишить принца Гарри и Меган Маркл королевских титулов

22.05 / Мнение: Цифровые рабы

13.05 / Мнение: Легитимизатор антисемитизма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика