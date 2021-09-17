За две недели сгорает 7 килограммов: предельно простая, но эффективная огуречная диета

Проблема лишнего веса остается актуальной и сегодня. Для избавления от него люди идут на всевозможные ограничения. Однако достаточно попробовать огуречную диету, чтобы навсегда забыть об избыточном весе.

Принципы огуречной диеты

Продолжительность огуречной диеты составляет 2 недели. За этот период можно потерять до 7 кг. Основу диеты составляет особый огуречный салат. Его можно есть в неограниченных количествах несколько раз в сутки, а лучше — при появлении сильного чувства голода. Такая еда богата витаминами и полезными веществами, поэтому вред для организма сведен к минимуму.

Для приготовления салата необходимо около 400 г свежих овощей, пакет простокваши или кефира. Огурцы необходимо очистить от кожуры и мелко нарезать, приправить солью. Затем в смесь добавляют кефир или простоквашу и хорошо перемешивают. При необходимости салат следует приправить тертым чесноком.

Кроме того, в течение дня разрешается съесть 150 г тунца или постного мяса, или 2 яйца, а также 2 большие вареные картофелины. Что касается хлеба, то предпочтение лучше отдать варианту из цельнозерновой муки (можно вместо картошки съесть 3 ломтика). Каждый день можно есть не более 500 г любых фруктов. Из жидкости разрешены чай и вода, кофе без добавления сахара. Газированные напитки, алкоголь и сладости находятся под запретом.