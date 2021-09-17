 

За две недели сгорает 7 килограммов: предельно простая, но эффективная огуречная диета

17.09.2021, 11:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Проблема лишнего веса остается актуальной и сегодня. Для избавления от него люди идут на всевозможные ограничения. Однако достаточно попробовать огуречную диету, чтобы навсегда забыть об избыточном весе.

Принципы огуречной диеты

Продолжительность огуречной диеты составляет 2 недели. За этот период можно потерять до 7 кг. Основу диеты составляет особый огуречный салат. Его можно есть в неограниченных количествах несколько раз в сутки, а лучше — при появлении сильного чувства голода. Такая еда богата витаминами и полезными веществами, поэтому вред для организма сведен к минимуму.

Для приготовления салата необходимо около 400 г свежих овощей, пакет простокваши или кефира. Огурцы необходимо очистить от кожуры и мелко нарезать, приправить солью. Затем в смесь добавляют кефир или простоквашу и хорошо перемешивают. При необходимости салат следует приправить тертым чесноком.

Кроме того, в течение дня разрешается съесть 150 г тунца или постного мяса, или 2 яйца, а также 2 большие вареные картофелины. Что касается хлеба, то предпочтение лучше отдать варианту из цельнозерновой муки (можно вместо картошки съесть 3 ломтика). Каждый день можно есть не более 500 г любых фруктов. Из жидкости разрешены чай и вода, кофе без добавления сахара. Газированные напитки, алкоголь и сладости находятся под запретом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.10 / Приостановка бесплатного проезда, электронные билеты, штрафы — новые ограничения в Москве

10.05 / «Добили жену — добейте и меня»

10.10 / Специалист рассказал о самых лучших способах очистки продуктов от коронавируса

17.08 / Экс-премьер Украины Азаров высказался о ситуации в стране: Нация деградирует

30.07 / Мнение: Посольство РФ в Белоруссии о задержанных сотрудниках ЧВК

30.01 / Сенатор Пушков о переговорах Путина и Байдена: Напряженность не убывает, а даже нарастает

15.01 / На службе у Людовика XIV

14.09 / Пенсионера из Еврейской автономной области осудили на 20 лет за шутки про евреев

05.08 / Мнение: Чубайс о смене мировых элит, солнечная энергия на Колыме и банки против угля

11.08 / Глеб Матвейчук стал отцом во второй раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика