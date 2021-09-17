 

В штатном режиме: в системе онлайн-голосования получено уже 350 тысяч голосов

17.09.2021, 11:46, Разное
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В первые часы выборов наблюдается около 47 тысяч запросов к системе в секунду. Такая нагрузка связана с популярностью дистанционного голосования.

В списках избирателей в Москве более 7,5 миллиона человек. Более двух миллионов жителей столицы зарегистрировались на электронное голосование.

Участники онлайн-выборов автоматически вычеркиваются из списков голосующих на участках. Это сделано для исключения двойного голосования.

Для участия в дистанционном голосовании необходимо было зарегистрироваться на портале mos.ru, а также через приложения “Моя Москва” и “Госуслуги Москвы”.

Проголосовать можно круглосуточно с 8 утра 17 сентября до 20 часов вечера 19 сентября. Формат онлайн позволяет отдать голос тем, кто в дни выборов будет находиться за пределами столицы.

За ходом дистанционного голосования следят наблюдатели и члены трех участковых комиссий ДЭГ. В московский штаб наблюдателей вошли 16 тысяч человек. Из них около 88% зарегистрировались в приложении “Мобильный избиратель”.

Участники дистанционного голосования могут выиграть ценные призы: однокомнатные квартиры в Москве, автомобили, а также сертификаты с призовыми баллами. Их можно потратить на покупки вещей, мебели, лекарств и продуктов, посещение заведений общепита или направить на благотворительность. Один балл эквивалентен одному рублю.

В России с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы восьмого созыва. В Москве также проходят выборы в Мосгордуму и совет муниципальных депутатов района Щукино.



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