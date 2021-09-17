Жириновский проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Жириновский зарегистрировался для участия в онлайн-выборах. Свой голос лидер либерал-демократов отдал при помощи планшета, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

Политик признался, что всегда был за электронные средства. “Мой голос ушел в мировое информационное пространство”, – сказал Жириновский.

Он выразил уверенность, что электронное голосование надежно защищено. Такой формат лидер ЛДПР назвал будущим человечества.

В Москве проходят выборы депутатов Госдумы, Мосгордумы и совета депутатов района Щукино. В избирательные списки в столице включено более 7,5 миллиона человек.

Свыше двух миллионов москвичей записались на онлайн-выборы. Они могут проголосовать круглосуточно с 8 утра 17 сентября до 20 часов вечера 19 сентября.

Участники дистанционных выборов вычеркиваются из списка избирателей на участках. Это сделано для исключения двойного голосования.

За первые несколько часов свой голос дистанционно отдали уже более 350 тысяч человек. Наблюдается большое количество запросов к системе – около 47 тысяч в секунду. Это говорит о популярности онлайн-формата.

Голосующие онлайн могут выиграть ценные призы: квартиры, автомобили и сертификаты, которые можно потратить на покупки вещей, мебели, лекарств и продуктов, посещение заведений общепита или направить на благотворительность.