 

В России идет голосование

17.09.2021, 11:42, Новости дня
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С 17 по 19 сентября по всей России пройдут выборы разных уровней, в том числе в Государственную думу.

Кроме того, в ряде регионов пройдут довыборы в местные Законодательные собрания и местные думы, а также выборы глав субъектов. Из-за пандемии коронавируса единый день голосования, назначенный на 19 сентября, превратился в трёхдневный.

В 23:00 мск 16 сентября открылись первые участки на Камчатке и Чукотке.

В России идет голосованиеЭлектронное голосование проходит в Москве (тут впервые применяется опция «переголосования») и Севастополе, а также в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. Более того — проголосовать дистанционно позволят 600 тысячам жителей непризнанных «ДНР» и «ЛНР» на востоке Украины, которые с 2019 года стали массово получать паспорта РФ. Они также приедут проголосовать в России физически на 825 автобусах и 12 поездах.

Избирательные участки будут с 8:00 до 20:00 по местному времени. Основной день голосования назначен на 19 сентября.

Десятки независимых кандидатов не допустили к участию в голосовании из-за связи с «экстремистскими организациями» — структурами политика Алексея Навального. Кроме того, власти пытаются ограничить доступ к «Умному голосованию»: суд обязал «Яндекс» и Google не показывать проект в поисковой выдаче, Роскомнадзор заблокировал связанные с Навальном и его командой сайты, а также потребовал удалить приложение команды политика из App Store и Google Play. Пользователи сталкиваются с проблемами в работе сервисов, на которых дублируют списки «Умного голосования».

Apple и Google удалили приложение «Навальный» из своих магазинов приложений, сообщила утром 17 сентября команда политика в своем Telegram-канале. При поиске приложение не отображается ни в одном из магазинов.

Источник: 2024.press



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