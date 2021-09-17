 

Путин заявил об интересе стран Евразии в стыковке различных интеграционных процессов

17.09.2021, 11:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСтыковка различных процессов интеграции в Евразии, формирование общего пространства открытого, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества отвечает интересам стран региона, сообщил президент Владимир Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в режиме видеоконференции.

Путин особо отметил важность подписываемого на саммите меморандума о взаимопонимании между секретариатом ШОС и Евразийской экономической комиссией (исполнительный орган ЕАЭС), передает ТАСС.

«Это, безусловно, идет в русле реализации российской идеи создания Большого евразийского партнерства с участием стран ШОС, ЕАЭС, АСЕАН и китайской инициативы «Один пояс – один путь». Я убежден, что стыковка различных интеграционных процессов, развивающихся в Евразии, и формирование в этом огромном регионе общего пространства открытого, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества отвечает интересам всех наших стран», – сказал глава государства.

Он поблагодарил таджикистанского коллегу Эмомали Рахмона за организацию саммита, и пожелал успехов Шавкату Мирзиееву, президенту Узбекистана, которому переходит председательство ШОС.

Путин также предложил в дальнейшем проводить саммиты в формате «ШОС+» с приглашением партнеров организации: «В практическом плане считаем целесообразным подумать над тем, как модернизировать и сделать более эффективным участие наблюдателей и диалоговых партнеров в работе ШОС».

Ранее Путин приветствовал предоставление статуса партнеров по диалогу ШОС трем странам.



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