 

Никитин с женой, партнер Зарицкой по “Танцам со звездами”. Как группа Kazka отпраздновала свой первый миллион подписчиков на YouTube. Фото

17.09.2021, 11:24, Новости дня
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В ближайшее время артисты ожидают получения “Золотой кнопки YouTube” от официальных представителей сервиса в Украине, отмечается в релизе.

Ведущей мероприятия была супруга продюсера группы Юрия Никитина, блогер Ольга Горбачева, которая летом 2021 года объявила о завершении карьеры певицы.

Фото предоставлено пресс-службой группы Kazka

Среди гостей вечеринки был партнер солистки группы Александры Зарицкой про проекту “Танцы со звездами” Юрий Мешков и экс-участница этого шоу, хореограф Яна Цибульская.

Фото предоставлено пресс-службой группы Kazka

Во время празднования коллектив объявил о выходе своего нового альбома, премьера которого состоится этой осенью. В альбом войдут саундтреки к анимационному сериалу “Kazka:Тайна Чарголоса” и телесериалу “Моя любимая Страшко”, который выходит на “1+1”. Также в новом альбоме будут дуэты коллектива, записанные с украинскими исполнителями.

Контекст:

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитыным. Коллектив состоит из трех человек – солистки Александры Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является песня “Плакала”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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