 

В Госбюро расследований не исключают, что судью Печерского райсуда Писанца умышленно убили

17.09.2021, 11:24, Новости дня
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“Будут проверены все возможные версии следствия. Об исключении версии умышленного убийства я бы сейчас не спешил утверждать. …Если будут получены весомые доказательства для подтверждения той или иной версии и возникнет соответствующая необходимость – будем обсуждать изменение квалификации”, – сказал он.

И.о. директора ГБР отметил, что сейчас дело расследуется по статье “умышленное убийство”.

“Мы провели безотлагательные следственные действия и провели следственный эксперимент с участием лиц, которые находились непосредственно на месте события в то время, когда это произошло. […] Все участники события находятся в коммуникации со следователями, то есть через очень короткий промежуток времени мы поставим точку в этом производстве”, – заявил Сухачев.

По его словам, в деле уже проведена судебно-медицинская экспертиза и “назначены еще несколько экспертиз, по результатам которых будут отрабатываться следственные версии”.

Контекст:

Тело Писанца обнаружили 11 сентября в селе Погребы Киевской области.

“Обозреватель” со ссылкой на собственные источники писал, что судья отдыхал в доме знакомого. Они распивали спиртные напитки, и у них произошел конфликт. 53-летний чиновник якобы упал и умер, на его теле не обнаружили следов насилия.

Писанец начал работать в Печерском райсуде в 2015 году. Он, в частности, был одним из судей по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, неоднократно продлевал меры пресечения подозреваемым по делу Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь. Также судья вел одно из заседаний по делу нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука. Защита нардепа заявляла отвод судье Сергею Вовку, но Писанец не удовлетворил ходатайство адвокатов нардепа, писали СМИ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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