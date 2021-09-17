Мендель будет вести видеоколонку для “Украины 24”. Предыдущий ее проект о деолигархизации закрыли, потому что “исчез предмет рассмотрения”

На канале заявили, что таким образом они “усиливают команду проекта в новом информационном сезоне”. Каждое воскресенье с 19 сентября Мендель будет комментировать события, которые происходят в Украине и мире.

“Многие люди воспринимают Юлию Мендель как экс-пресс-секретаря президента. А на самом деле она профессиональная журналистка с большим опытом, работала во многих иностранных СМИ, таких как New York Times или Politico. И это, включая работу в Офисе президента, делает ее мнение интересным и полезным для аудитории”, – считает Евгений Киселев.

“Моя попытка №…” – прокомментировала сама Мендель в Facebook свой очередной проект.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10216934802280571&id=1781187626

До этого Мендель была членом команды телепрограммы “Большая деолигархизация”, которая выходила на каналах “Украина” и “Украина 24”. Уже 4 сентября после почти двух месяцев работы канал закрыл программу.

“Мы вынуждены констатировать, что если законопроект №5599 неконституционный, то и деолигархизация в Украине выглядит завершенной, а раз так – то у программы “Большая деолигархизация” исчезает предмет рассмотрения”, – заявил ведущий программы Дмитрий Белянский. Вывод о неконституционности законопроекта об олигархах сделала пока только омбудсмен Людмила Денисова, Конституционный Суд документ еще не рассматривал.

“Детектор медиа” обращал внимание на то, что рейтинговые показатели “Большой деолигархизации” не дотягивали до средних.

В марте, когда Мендель еще занимала должность пресс-секретаря президента, телеканал “Дом” заявил о запуске еженедельного ТВ-шоу “Взгляд с Банковой с Юлией Мендель”. Сообщалось, что это будет ее авторский проект. Но после первого же выпуска на канале заявили, что программа будет называться “Взгляд с Банковой”, а Мендель – не ведущая шоу, а только одна из спикеров.

Контекст:

Мендель родилась в 1986 году в Геническе Херсонской области. В 2008 году окончила Институт филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2012 году защитила кандидатскую диссертацию.

Работала журналистом на телеканалах ICTV, “Еспресо”, “112 Украина”, “Интер”, сотрудничала с иностранными СМИ – The New York Times, Politico, Vice News, CNBC. Была консультантом по коммуникациям в офисе Всемирного банка в Украине.

В июне 2019 года стала пресс-секретарем президента Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).

В 2021 году в рейтинге 100 самых успешных женщин Украины, составленном журналом НВ, Мендель заняла 13-е место.

В апреле 2021 года стало известно, что она написала заявление об уходе. Ее место на должности пресс-секретаря президента занял Сергей Никифоров.

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