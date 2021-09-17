Нардеп Кучеренко и Милованов поссорились в прямом эфире. “Профессор! Учи у себя в школе, что ты меня учишь?” Видео

Милованов во время дискуссии о тарифах на коммунальные услуги сказал, что проимитирует профессора или учителя.

“Мы учим, что когда студент в аудитории не понимает, о чем говорит спикер, то вероятно, что все остальные тоже не понимают. Поэтому трудно понять, про что вы говорите” – обратился Милованов к нардепу.

Кучеренко на это ответил, что люди, которые видят платежки, все понимают.

“Это вот эти не понимают. Профессор! Учи у себя в школе, что ты меня учишь? Я с людьми общаюсь в сотни раз больше, чем ты. Лекцию не надо читать. Пусть читает у себя в школе. В Киевской школе экономики за бюджетные средства”, – заявил нардеп.

Милованов отметил, что Кучеренко называет его “профессором по жизни”, а он сам нардепа от “Батьківщини” – “популистом по жизни”.

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Видео: ТСН / YouTube

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