«Проник под видом нервной клетки»

Мозг не распознает коронавирус, который может стать причиной психических заболеваний.

Мозг не распознает коронавирус из-за его схожести с клетками нервной системы, а потому не борется с ним — и пропускает как «своего». Это приводит к острым психозам, а иногда и к частичной потере памяти. Как с этим быть?

В самом начале пандемии мы наивно полагали, что в прямой опасности только наши легкие. Чем больше проходило времени, тем яснее становилось, что вирус всеяден: он действует стремительно и изощренно, не зная преград.

Тысячи ученых по всему миру по крупиночкам собирали знания об этой инфекции, и теперь уже известно многое, в том числе о влиянии этой болезни на психику. Ученые публикуют статьи в научных журналах, а практики пытаются сверять эти данные с собственным клиническим опытом. И приходят к личным, эксклюзивным открытиям.

Врач-психиатр, заведующий отделением психиатрии и психотерапии «Клиники доктора Исаева», директор реабилитационного центра «Двойной диагноз» Ренат Шайдуллин рассказывает.

Фото: EPA

— Я заметил, что среди моих пациентов, вынужденных впервые обратиться за помощью ко мне как к психиатру, стало много людей, перенесших ковидную инфекцию. Ведущий комплекс жалоб у этих пациентов — самая большая группа — нарушения аффективной сферы: люди или вообще перестают спать либо мало спят, или сон поверхностный, с частыми пробуждениями.

— Это влияние именно ковида или страхов, возникших в период заболевания?

Ренат Шайдуллин. Фото из личного архива

— Страхи, даже если они и были так ярко выражены, должны были бы успеть рассеяться, потому что чаще всего проблемы с психикой у людей возникали в момент, когда ковид уже отступал или они уже выздоровели, то есть тест на наличие вируса у них уже был отрицательный. Но сформировалось вот это проявление — упорная бессонница, нарушения сна: им либо снились кошмары и они просыпались в состоянии ужаса, либо они спали короткими промежутками, подскакивая по многу раз за ночь.

Исходя из собственной практики, я могу сделать вывод о том, что почти 40 или даже 50 процентов пациентов, впервые в своей жизни обратившихся ко мне как психиатру, перенесли ковидную инфекцию. У них дебютируют психические расстройства, которые не проходят без помощи специалиста. Они продолжают страдать от этого не только в первые месяцы болезни, а иногда даже и спустя полгода после перенесенного ковида.

— Нарушение сна — это уже повод для посещения психиатра?

— Конечно, это первый «красный флажок»: нужно срочно обращаться за помощью, потому что чем больше времени проходит с момента начала недуга, тем сложнее и дольше лечение. При своевременном обращении лечение вполне может обойтись амбулаторным путем, если же затягивать, то, как правило, человеку не миновать стационара.

Есть еще одна группа постковидных нарушений, и она так же, как и бессонница, существует в аффективной сфере. Это депрессии либо длительная астенизация — истощение нервной системы:

человек становится слабым, вялым, апатичным, пассивным, его перестает что-либо интересовать, настроение сниженное, он плаксив, мысли медленно текут, для того, чтобы сформулировать их, он тратит много времени и все делает через силу. Он становится настолько дезадаптированным, что происходит нарушение социальных функций: ему трудно ходить на работу, он ее бросает. А если учился — не может продолжать обучение. Это длится и месяц, и два, а иногда и дольше.

Я сталкивался и с такими постковидными проявлениями, как панические атаки: это страх смерти, переживания ипохондрического характера. Здесь важно отметить, что это у моих пациентов началось впервые в жизни и именно после перенесенной инфекции. При панической атаке — а это ярко выраженное состояние страха, — страдают все органы: хуже работают сердце, легкие, начинается профузное потоотделение, тремор рук, возникает ощущение нехватки воздуха, наступает тахикардия.

Это все ведущие симптомы, комплексы влияния ковида на сферу настроения. Но мы в своей клинической практике часто сталкиваемся и с так называемыми постковидными психозами. К счастью, эта группа менее многочисленная. Человек перенес ковид и через пару-тройку дней, а может, и через неделю, у него возникает психомоторное возбуждение, параноидальный бред, слуховой псевдогаллюциноз. Картина очень напоминающая и почти идентичная по расстройству психозу, который переносят больные шизофренией. Но выход более благоприятный: как только мы убираем психотические проявления, пациент возвращается в доболезненное состояние.

С такими пациентами мы тоже часто сталкиваемся, хотя в основном они попадают в городские психбольницы имени Ганнушкина или Алексеева, в клиники первого эпизода.

— Почему это все происходит?

— Вспомните, какая первичная жалоба у пациента, заболевшего ковидом, — это потеря обоняния или вкуса, или человек испытывает неприятные запахи, которых нет в принципе. Это поражение лобных долей головного мозга, потому что центр, отвечающий за дыхание, находится именно там. Дело в том, что вирус SARS-CoV-2 признан нейротоксичным, это подтверждают в разговорах и многие мои коллеги, и мои учителя с профессорскими званиями. Он проникает в мозг, преодолевая различные уровни гематоэнцефалического барьера центральной нервной системы. То есть, проще говоря, наш мозг находится в определенной капсуле, которая создает барьер между кровеносной системой и центральной нервной системой. Барьер, как фильтр, не пропускает в нервную ткань циркулирующие в крови микроорганизмы, токсины — все, что может мозгу повредить. Это, кстати, затрудняет лечение многих заболеваний центральной нервной системы, так как он блокирует и целый ряд лекарственных препаратов. А вот вирус SARS-CoV-2 из-за своей схожести с клетками нервной системы барьер преодолевает. Организм не распознает его как нечто чужеродное.

Фото: РИА Новости

— Вы сказали о том, что 40 или даже 50 процентов людей вынуждены впервые в жизни посетить психиатра именно из-за состояния, связанного с перенесенным ковидом. Профиль клиники, в которой вы работаете, связан с лечением зависимостей — алкогольной, наркотической и других. Рассказывая о психических нарушениях в сфере настроения и постковидных психозах, вы имели в виду людей зависимых?

— Нет, я говорил о людях, у которых нет никаких зависимостей. У них все было нормально: работали, учились, радовались жизни, имели какие-то увлечения. Но заразились ковидом, и жизнь уже даже после выздоровления пошла как будто под откос. Наша клиника специализируется по двум направлениям: работа с зависимостями и отдельное психиатрическое направление. Я врач-психиатр, а не нарколог, и больше занимаюсь теми людьми, которые страдают психическими расстройствами. В то же время я принимаю участие в работе с теми пациентами, у которых есть два конкурирующих диагноза: например, есть и депрессия, и злоупотребление алкоголем или наркотическими веществами.

Часто бывает, снимая стресс, выпьем столько, потом побольше, а потом — привычка и зависимость. В организме выделяется большое количество кортизона, который никуда не уходит, но ведет человека к запою. Алкоголь обладает неким противотревожным действием, успокаивающим. Но это состояние быстро проходит и нужно снова выпить, и снова — это зависимость, психическое заболевание.

И я с тревогой отмечаю еще одно, довольно-таки опасное явление, связанное с постковидным состоянием:

если инфицировался и переболел человек, зависимый от алкоголя или наркотиков, у него зачастую наступает синдром Корсакова. Это тяжелая амнезия,

человек не помнит, что было сегодня, вчера или позавчера, но отлично помнит, что было лет 20 назад. Он считает, что сейчас не 2021 год, а 2001, например. Его сын женился, работает, а он утверждает, что сыну только восемь лет и тот ходит в школу. Происходит потеря ориентации во времени и пространстве. Речь пока не страдает, он может рассказать, с кем работал много лет назад, но при этом, где он в данный момент работает, ответить затрудняется.

В третьей стадии алкоголизма синдром Корсакова прежде наступал у людей в позднем возрасте, с появлением ковида возрастная группа становится моложе. Человек, может быть, в момент болезни и не пил, последний раз выпивал за несколько дней до этого, но если у него сформировалась предрасположенность к этому заболеванию, ковид запускает процесс очень быстро и необратимо.

Это случаи единичные, но они стали чаще появляться у мужчин максимум до 65 лет. Людей, которые страдали синдромом Корсакова на фоне и ковида, и алкоголя, к нам привозят из «красной» зоны профильных больниц. Вот есть учитель истории, ему 54 года, я с ним здороваюсь, разговариваю, ухожу и возвращаюсь через 10 минут. Он здоровается со мной так, будто видит впервые, память стирается.

— И это в отличие от постковидного психоза действительно необратимо?

— Насколько обратимо, пока не скажу, ясно, что требуется очень длительное лечение и прогнозы туманные. Но случаи свежие, так что будем лечить и наблюдать. Если после постковидного психоза наши пациенты выходят без потерь, у них не возникает эмоциональной холодности, полностью восстанавливается память и работоспособность, то в случае с синдромом Корсакова все гораздо сложнее и беспросветнее. Как правило, они получают статус недееспособности — это инвалидизирующее заболевание.

Но есть и позитивные новости в моей клинической практике. Пациенты, которые принимали те или иные антидепрессанты от депрессии или в связи с паническими атаками, если и заболевали ковидом, у них это проходило либо бессимптомно, либо очень легко: пару дней поломало с субфебрильной температурой 37,2 и не более того. Я говорю о людях, которые принимали антидепрессанты и в доковидный период, и во время пандемии, и продолжают принимать.

Фото: EPA

— То есть у них болезнь проходит без осложнений? Как вы объясняете этот интересный факт?

— Что такое сам по себе антидепрессант как таковой? Это препарат для повышения стрессоустойчивости организма. А что такое ковидная инфекция? Это стресс для организма. Антидепрессант способствует тому, чтобы уровень серотонина и дофамина в организме были в нормальной концентрации. И когда это так, ответ нашей иммунной системы на инвазию вируса получается более мощным и адекватным. Конечно, эти факты надо объяснять совместной научно-исследовательской работой психиатров и иммунологов, сейчас это вообще не изученная сфера. Но я говорил об этих своих личных рабочих наблюдениях с коллегами и был крайне удивлен, когда узнал от них, что к таким же выводам пришли израильские и итальянские психиатры.

— Есть ли связь между тяжестью перенесенного ковида и психиатрическими расстройствами? Связаны ли такие последствия с возрастом или полом, с какими-то хроническими заболеваниями?

— Я начну свой ответ с истории одного лекарственного препарата, ципралекса. Это антидепрессант, но, когда он впервые прибыл в Россию на апробацию, попал не к психиатрам, а в институт кардиохирургии им Бакулева. Почему? Потому что пациентам, перенесшим коронарное шунтирование, этот препарат был показан на третий день после операции. Он блокирует действие кортизола, гормона стресса и страха. Когда кортизола много — вызывается спазм и коронарных сосудов, и сосудов головного мозга. Что может привести либо к инфаркту миокарда, либо к ишемическому инсульту. Лекарство блокирует кортизол. И также оно, по моим предварительным данным, блокирует ковид.

Все это связано с гормонами, которые пока еще не до конца вычленены. Мы знаем основные гормоны: серотонин, дофамин, адреналин и другие. Но есть еще много таких, о которых мы до сих пор ничего не знаем. Этим сейчас занимается молодая наука нейроэндокринология — изучает наши эмоции, интеллект, нервную систему. Школа новая, специалистов в РФ мало, навскидку — человек десять, не больше. Я занимаюсь этой наукой и обучался параллельно своей основной специальности — мне было интересно и важно, потому что влияние гормонов на психику переоценить просто невозможно.

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Взять, к примеру, гормоны пролактина, они вырабатываются в гипофизе при выработке грудного молока у рожениц. Но в некоторых случаях пролактин выступает как пагубный агент — вызывает депрессии, панические атаки, набор веса. В народе это называют постродовой депрессией, с этим зачастую связаны и отказ матери от ребенка, и ее плаксивость. Это — гирерпролактиновая депрессия, а иногда к нам из роддомов привозят гиперпролактиновый психоз — там и бредовые построения, и галлюцинации, и психомоторное возбуждение, агрессия. Как ни странно это звучит, но пролактин бывает повышен и у мужчин. Если они злоупотребляют алкоголем, особенно пивом, — в пивных «животиках» много пролактина, а когда это так, человеку крайне трудно отказаться от употребления алкоголя, его сопротивляемость очень низкая.

Алкоголь усугубляет многие болезненные процессы в организме, когда же к нему присоединяется ковид, то все предрасположенности, которые раннее дремали или развивались медленно, получают невероятное ускорение.

Слабым местом была печень — пожалуйста, цирроз, побаливало сердце — инфаркт, были перепады с настроением — психоз. То, что только начинало заболевать, стремительно доходит до крайне тяжелого диагноза.

Зависит ли наше психическое состояние уже после ковида от тяжести перенесенного заболевания? К нам пациенты попадают уже после ковида, поэтому о тяжести протекания инфекции мы можем судить субъективно. Для серьезных выводов нужно совместное исследование психиатров с инфекционистами.

В психиатрии до сих пор есть огромные пласты, которые не изучены, поэтому, с чем связан тот факт, что у кого-то после ковида развивается психическое расстройство, а кто-то после той же болезни оказывается в нормальном состоянии, пока сложно комментировать. Но ясно, что все зависит от сопротивляемости организма, от его предрасположенностей к тем или иным проблемам, от сочетания гормонов.

Пока нет официальной статистики, я могу ссылаться только на свою клиническую практику и опыт. Могу сказать, что возрастная группа людей с психическими расстройствами после инфекции довольно-таки широкая: от подростков до людей почтенного возраста. Так сложилось, что мужчин ко мне как к психиатру обратилось больше, но и женщины тоже есть среди моих пациентов.

Могу заметить еще два важных фактора: среди моих пациентов не было привитых от ковида. А так же в сравнении с зимне-весенним периодом количество обращений в настоящее время пошло на убыль. И не могу не напомнить: обращение к психиатру — нормальная практика во всем мире, это ваше здоровье. Не занимайтесь самолечением. Если вам после перенесенной инфекции не спится или трудно выйти из дома, потому что вы чувствуете: «Выйду, сердце остановится»; если нет сил работать — это все сигнальные флажки, вам нужна срочная помощь специалиста. Чем раньше вы за ней обратитесь, тем легче пройдет процесс выздоровления.

Галина Мурсалиева, обозреватель «Новой»

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