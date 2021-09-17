 

Подростки-совы ленивы и недисциплинированы? Ученые выяснили, что нет

17.09.2021, 11:06, Разное
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Американская академия медицины сна выпустила образовательный ролик под названием «Почему подростки такие сонные», в котором дает рекомендации по здоровому сну для подростков. Видео, которое содержит субтитры с возможностью автоматического перевода на русский язык, начинается с вопроса «Подростки ленивы?». Ответ – нет. По мнению специалистов академии, биологические часы или циркадные ритмы подростков плохо приспособлены к условиям современной жизни.

«Из-за обязанностей перед школой, работой, семьей и друзьями подросткам сложно спать достаточно, чтобы быть в лучшей форме. Хотя это может выглядеть, будто подростки спят много, большинству из них не хватает сна, они стараются компенсировать это на выходных», – сообщил президент Американской академии медицины сна Раман Малхотра (Raman Malhotra) в пресс-релизе.

Почему подростки недосыпают

К подростковому возрасту у человека меняется паттерн выработки «гормона сна» мелатонина. Это приводит к «запоздалому» циркадному ритму: более позднему наступлению сна (не раньше 11 вечера) и предпочтению просыпаться позже.

Американская академия медицины сна рекомендует подросткам 13-18 лет спать 8-10 часов в сутки. С учетом того, что после отхода ко сну засыпание занимает некоторое время, им необходимо спать хотя бы до 7:30 утра. Школьное расписание зачастую не позволяет этого. В связи с этим академия считает, что занятия в школе должны начинаться на раньше, чем 8:30.

«Изменение времени начала школьных занятий лучше согласуется с циркадными ритмами и положительно влияет на успеваемость, здоровье и безопасность. Позднее начало занятий связано с более долгим сном, большей вовлеченностью, подростки не такие сонные и усталые», – сказал Малхотра.

Бессонницу нужно лечить

Бессонницей и ночными кошмарами наш мозг подает сигнал о помощи: «Помоги! Мне плохо! Обрати на меня внимание!»

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Мы не смогли найти данные о сне подростков в России. Известно, что в США около 68% из них спят не более 7 часов, только 23% спят 8 часов, 9% – дольше.

Чем грозит недосыпание в подростковом возрасте

Нехватка сна у подростков связана с:

  • плохой успеваемостью в школе;
  • ожирением;
  • нарушением обмена веществ;
  • сердечно-сосудистыми патологиями;
  • симптомами депрессии;
  • мыслями о суициде;
  • рисковым поведением;
  • повреждениями при занятиях спортом;
  • авариями при вождении транспорта.

Как подростку наладить хороший сон?

Видео от академии включает советы подросткам, как улучшить сон.

Как улучшить сон. 10 советов подросткам от Американской академии медицины сна

  • Будьте физически активными каждый день.
  • Старайтесь не употреблять кофеин после школы.
  • Периоды дневного сна после школы должны быть не более 30 минут. Спать после 4 часов вечера не следует.
  • Ешьте в одно и тоже время и не ешьте перед сном.
  • Поздним вечером свет дома должен быть приглушенным.
  • Откладывайте в сторону смартфон и другие электронные устройства хотя бы за полчаса до сна.
  • Дайте себе время расслабиться и отвлечься перед отходом ко сну.
  • Рассчитывайте время, чтобы на сон было хотя бы 8 часов.
  • После побуждения открывайте шторы: вам нужен яркий дневной свет.
  • По возможности придерживайтесь расписания сна и на выходных.

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