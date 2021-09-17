Причиной новых пандемий могут стать смартфоны

Австралийские исследователи предупреждают о вероятности возникновения новой пандемии. Причиной такой инфекции могут стать обычные смартфоны, которые содержат множество опасных микробов.

Мобильные технологии настолько прочно вошли в жизнь человека, что сейчас сложно представить себе жизнь без таких удобных многофункциональных гаджетов. Однако пользование смартфонами уже стало настолько распространенным, что многие люди используют их, забывая о необходимости соблюдать гигиену. Это в итоге может привести человечество к новой угрозе глобальной инфекции.

По данным исследование, проведенного сотрудниками Университета Бонда в Квинсленде, такая вероятность очень высока. В ходе работы исследователи проанализировали чистоту поверхности устройств, как оказалось, на них содержится множество всевозможных микроорганизмов. Причем большинство из них являются опасными для здоровья патогенами – вирусами и бактериями.

Специалисты проверили, по словам доцента кафедры молекулярной биологии Лотти Таджури, 165 мобильных телефонов. Владельцами всех устройств являлись работники медицинских учреждений. Интересно, что поводом для исследования стало то, что нередко врачи берут свои девайсы перед в руки уже после того, как вымыли их. Причем такая ситуация наблюдается даже перед проведением хирургических операций.

Выводы, сделанные специалистами после анализа поверхности смартфонов, оказались удручающими. Абсолютно все аппараты содержали паразиты, вирусы, грибки и другие вредоносные микроскопические организмы. Также в ходе опроса медиков было установлено, что свои гаджеты используют в ванной 52 процента пользователей. При этом только 43 процента хоть когда то очищали смартфоны, тогда как 57 % не делали это никогда.

Такое положение вещей является по-настоящему угрожающим и может вызвать волну новой пандемии по всему миру. Для того, чтобы избежать нежелательных последствий, исследователи предлагают относиться к смартфонам, как к «третьим рукам», регулярно дезинфицируя их поверхность.

Источник: ru.sputnik.kz