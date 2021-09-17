Названы вредные для зрения человека лекарственные препараты

Офтальмолог Дмитрий Дементьев пояснил о правилах здорового зрения. Эксперт перечислил лекарственные препараты, которые могут быть вредными для глаз.

Медик Дементьев стал гостем телепередачи «О самом главном», выходящей на канале «Россия-1». Ведущим и гостям шоу он рассказал, что многие симптомы, из-за которых люди покупают те, или иные средства без предварительной консультации с офтальмологом, не относятся к глазным заболеваниям. Поэтому и использовать для их устранения лекарства для улучшения зрения нельзя. Дискомфортные ощущения, наоборот, могут быть вызваны именно приемом препаратов. К таким признакам относится, например, сухость глаз. Ее могут спровоцировать антидепрессанты или пилюли для снижения артериального давления. Такой же нежелательный эффект способны вызвать средства для регулирования уровня плохого холестерина в крови. Может проявляться сухостью в глазах и действие мочегонных, а также антигистаминных средств.

Приобретая лечебное средство, необходимо обязательно внимательно читать аннотацию к ним. Из нее человек узнает, к каким побочным эффектам может привести то или иное средство. Вместо самолечения с приемом лекарств по наитию, следует проконсультироваться с профессионалом. Если неприятные ощущения появились вследствие курса терапии других заболеваний, они не нуждаются в лечении офтальмологическими средствами и пройдут после окончания лечения сами по себе, пишет “Слово и Дело”.

Источник: slovodel.com