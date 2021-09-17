Ксения Собчак рассказала о своем отношении к пластическим операциям

Телеведущая Ксения Собчак раскрыла секреты своей красоты, энергичности и стройности. Экс-кандидат на пост президента страны и журналистка рассказала, как относится к пластическим операциям и собственном графике интервального голодания.

Ксения Собчак уже порядка двух десятков лет находится в центре внимания общественности. Начав карьеру, как ведущая эпатажного реалити-шоу, она сумела сделать карьеру в политике, а сейчас является одной из самых популярных журналисток. Все это время селебрити не сходит со страниц fashion-изданий, демонстрируя подтянутую фигуру, красоту и энергию. Из-за этого многие предполагают, что 39-летняя теле- и YouTube-дива неоднократно обращалась к услугам пластических хирургов.

Также многим известны высказывания Собчак, осуждающие полных людей. К собственной внешности же она, судя по ее программам, относится очень трепетно. Секреты своей красоты звезда раскрыла, общаясь с журналистами издания WomanHit.ru. Как оказалось, то, как выглядит одна из самых популярных телеведущих, является результатом постоянной работы над собой. При этом сама Собчак не считает свой внешний вид идеальным, тем более, что из-за работы у нее остается мало времени на себя.

Для походов к косметологу селебрити всегда выкраивает время в своем плотном графике. Она любит посещать массажиста, занимается йогой и различными видами спорта, а также регулярно парится в бане. Относительно диет «суперблондинка» придерживается методики интервального голодания с индивидуальным графиком по 16-часовому режиму. Такой способ идеален для нее, поскольку нередко ужинать ей приходится ближе к полуночи, при том, что до обеда она не садится за стол.

На вопрос о пластической хирургии Ксения Собчак ответила, что пока не видит необходимости в подобных операциях. Но и не осуждает тех, кто ложится под нож ради эффектной внешности. За все время своей работы она научилась принимать саму себя такой, какая она есть.

Источник: www.womanhit.ru