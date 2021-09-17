 

Более 250 тысяч голосов отдали москвичи за первые два часа онлайн-выборов

17.09.2021, 10:52, Разное
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Наблюдается большое количество запросов к системе – около 47 тысяч в секунду. Это связано с большой популярностью дистанционного голосования. Столь серьезная нагрузка не влияет на работоспособность системы.

На 9 утра 17 сентября явка на выборы депутатов Госдумы по одномандатному избирательному округу составила 0,2%, выдано почти 3,5 тысячи бюллетеней. По федеральному округу явка превысила 1,4%, выдано более 28,5 тысячи бюллетеней.

Всего в списках избирателей в Москве более 7,5 миллиона человек. Свыше двух миллионов зарегистрировались на электронное голосование. Участники онлайн-выборов автоматически вычеркиваются из списков голосующих на участках.

Проголосовать дистанционно могут пользователи, зарегистрировавшиеся на mos.ru, через приложения “Моя Москва” и “Госуслуги Москвы”. Отдать голос можно круглосуточно – с 8 утра 17 сентября до 20 часов вечера 19 сентября.

За ходом дистанционного голосования следят наблюдатели и члены трех участковых комиссий ДЭГ. У них есть все необходимые инструменты для технического контроля процедуры.

В московский штаб наблюдателей вошли 16 тысяч человек. Из них около 88% зарегистрировались в приложении “Мобильный избиратель”.

Участников дистанционного электронного голосования ждут ценные призы: квартиры, автомобили, сертификаты с призовыми баллами. Их можно потратить на покупку в магазинах, рестораны и кафе или направить на благотворительность.



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