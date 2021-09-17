Губернаторы и министры ДФО приняли участие в голосовании

Участие в голосовании на выборах в Государственную думу восьмого созыва в пятницу утром приняли вице-премьер – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, а также многие губернаторы и региональные министры ДФО.

Вице-премьер – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в пятницу принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы. Он проголосовал в Чите на участке №142.

«Мне кажется, что я должен голосовать на Дальнем Востоке, потому что это моя ответственность, это моя работа. Я здесь бываю во всех регионах, для меня это действительно важно очень. … Для меня подготовка к выборам – это, собственно, и есть процесс развития Дальнего Востока. Мы помогаем строить новые школы, больницы, детские сады, реализуются сотни и тысячи новых проектов – это и есть подготовка к выборам, на мой взгляд», – сказал вице-премьер, передает ТАСС.

Так как Трутнев находится с рабочей поездкой в Забайкальском крае, он воспользовался возможностью проголосовать по месту своего нахождения. Для этого он посетил избирательный участок в здании Центральной детской музыкальной школы Читы.

Утром в пятницу глава Якутии Айсен Николаев также проголосовал на избирательном участке №779 в Якутске. «Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания – одно из важнейших политических мероприятий нескольких лет. И, выбирая депутатов Государственной думы, мы выбираем путь страны на будущие годы. … И от того, какой выбор мы сделаем, зависит очень многое. Безусловно, людям надо приходить, надо выражать свою гражданскую позицию, голосовать», – сказал Николаев.

Первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков также принял участие в голосовании. Он проголосовал сегодня утром, 17 сентября, на участке №714 в Якутске. «Волеизъявление народа – это священная обязанность каждого гражданина. Мы должны выразить свое мнение по отношению своего будущего. От того, как проголосуют якутяне, зависит, как сложится дальнейшая жизнь в каждом населённом пункте», – сообщил Бычков, информирует портал ЯСИА.

Первый зампред правительства Якутии также отметил, что отданные голоса должны исходить от действительных потребностей и чаяний каждого гражданина. «Важно отдавать отчет, какие перемены сейчас происходят в нашем обществе, за счет чего эти перемены и как это повлияет на нашу жизнь. Дороги, здравоохранение, строительство социальных объектов, повышение уровня образования – это части той политики, которую проводит руководство нашей страны», – заключил он.

Проголосовал на выборах и министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов. Об этом в Instagram cообщило Мининноваций Якутии. Кроме того, свой выбор сделала министр экономики Якутии Майя Данилова, информирует министерство экономики Якутии.

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн принял участие в голосовании на избирательном участке №9 имени Героя Советского Союза Иосифа Бумагина в Биробиджане. Общаясь с журналистами, Гольдштейн отметил, что трехдневное голосование поможет более равномерно распределить поток избирателей и не допустить скопления людей на участках, что снижает вероятность распространения коронавируса.

Губернатор Амурской области Василий Орлов утром проголосовал на одном из избирательных участков в Благовещенске. Вместе с ним проголосовала и его супруга, информирует пресс-служба правительства области.

Свой голос на участке №8 в муниципальном Центре культуры отдал губернатор Магаданской области Сергей Носов. Всего в Магаданской области открыты 88 постоянных избирательных участков, и временные в аэропорту Магадан и Магаданской областной больнице. «Участки открыты с 8.00 и можно проголосовать перед началом рабочего дня. Работы на сегодня много, которую нужно успеть сделать. Хотел бы отметить и хорошую подготовку избирательных участков. Видно, что работают профессионально, слаженно. Я уверен, что безопасность обеспечена», – сказал Носов, информирует правительство Магаданской области.

Принял участие в голосовании и министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Евгений Казаченко. «Проголосовал перед рабочей поездкой в Шилку. Считаю, что каждый житель должен выразить свое мнение по такому важному вопросу, как выборы депутатов в Государственную думу. Знаю, что и все мои сотрудники уже проголосовали на своих избирательных участках», – сообщил глава ведомства рассказал после посещения избирательного участка, информирует правительство региона.

Сделала свой выбор и глава регионального исполкома ОНФ в Чукотском АО Алена Вакарик. «Никого у РФ кроме нас с вами, ее народа, нет. И у нас кроме нашей страны нет никакой другой. Только вместе мы сможем противостоять тому страшномому злу, в которое с неимоверной скоростью погружается весь «прогрессивный» мир», – написала она в Instagram.

На территории ДФО, помимо выборов депутатов Государственной думы, проходят выборы губернатора Хабаровского края, депутатов парламентов пяти регионов и органов местного самоуправления.

Тем временем более 25 тыс. москвичей уже проголосовали онлайн на выборах в нижнюю палату российского парламента, сообщается на профильном портале. Явка составляет 2,2%. При этом на дополнительных выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва проголосовало более 4 тыс. человек, а на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Щукино – свыше 1 тысячи, передает РИА «Новости».

«Все проходит в штатном режиме, без сбоев. Несмотря на то, что голосование идет всего около двух часов, уже наблюдается высокий интерес к нему», – сказал член ЦИК Антон Лопатин.

Участвовать в процессе дистанционно решили 2 014 765 жителей столицы, остальные 5 572 235 предпочли традиционный формат. В Москве открылись 3486 участков, в том числе четыре – в ковидных госпиталях и три УИК дистанционного электронного голосования. Участки в стационарах и ковидариях будут работать один день, 19 сентября, остальные – все три дня.

Напомним, выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.