 

В Грузии обиделись на сериал Netflix, в котором Нона Гаприндашвили названа «русской»

17.09.2021, 10:42, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПятикратная чемпионка мира по шахматам 80-летняя Нона Гаприндашвили подала иск против Netflix из-за ложной информации, приведенной в сериале «Ход королевы», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Она требует 5 млн долларов в связи с тем, что в сериале о ней говорят, что она никогда не играла против мужчин, а также называют «русской» шахматисткой, сообщил телеканал «Имеди».

«Обвинения, что Гаприндашвили никогда не играла против мужчин, заведомо ложные, а также чрезвычайно сексистские и унизительные. К 1968 году, в котором происходят действия эпизода, реальная Гаприндашвили провела матчи против минимум 59 мужчин-игроков, включая 10 гроссмейстеров. Netflix нагло и сознательно солгал о достижениях Гаприндашвили ради дешевой и циничной цели усилить драму впечатлением, будто вымышленная героиня сделала то, чего не смогла ни одна другая женщина, включая Гаприндашвили», – отмечается в иске с требованием удалить эти слова из сериала.

Кроме того, отмечается, что «Netflix знал, что она грузинка, а грузины страдали под русским господством, когда были частью Советского союза, а позднее подверглись запугиванию и вторжению со стороны России».

«Нас радует, что иск подан, – отметила телекомпания «Имеди». – Для грузина нет большего оскорбления, чем когда его упоминают как русского. Важно отстаивать идентичность».

По данным телекомпании, Netflix уже подтвердил уважение к Ноне Гаприндашвили, но также там усомнились в обоснованности иска.



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