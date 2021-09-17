Стало известно, какие вопросы рассмотрят на заседании СНБО 17 сентября

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17.09.2021, 10:30, Новости дня
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По данным издания, СНБО может ввести новые санкции. Источник не уточнил, в отношении кого готовятся ограничительные меры.

Информагентство УНН сообщило, что на заседании рассмотрят “текущие темы”. Источник агентства заявил, что от заседания “не стоит ождать никаких санкций”. По его словам, повестка дня СНБО, которую обсуждали 16 сентября, была предварительной, в нее могут внести изменения.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову провести заседание 17 сентября.

Контекст:

Заседания СНБО, как правило, проходят по пятницам.

Предыдущее заседание состоялось 20 августа. На нем утвердили концепцию национальной системы устойчивости, а также ввели санкции против  народного депутата Украины Андрея Деркача и ряда лиц, в отношении которых введены санкции США. Под санкции попал главред “Страны” Игорь Гужва, а также лица и предприятия, аффилированные с ним. Ограничительные меры коснутся также блогера  Анатолия Шария и его медиагруппы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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