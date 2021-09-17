 

300 гостей и румынский президент. Теннисистка Симона Халеп показала, как прошла ее свадьба с бизнесменом из Македонии

17.09.2021, 10:30, Новости дня
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Спортсменка во время свадьбы была в золотистом длинном платье, а ее избранник в – в классическом костюме. 

Халеп оставила публикацию без комментариев. Издание “Большой теннис Украины” сообщает, что пара встречалась около двух лет, а обручилась в июне.

Свадебная церемония проходила в присутствии 300 гостей, среди которых был и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Румынский спортивный телеканал Digi Sport отмечает, что после регистрации брака теннисистка возьмет фамилию мужа и станет Симоной Халеп-Юрук. 

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Публикация от Simona Halep (@simonahalep)

Контекст:

Симона Халеп – победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде, финалистка трех турниров Большого шлема в одиночном разряде. 

Ранее она не была замужем, а ее муж дважды состоял в браке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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