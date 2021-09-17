Странная история с убитой собакой и почти убитым пришельцем

В октябре 1996 года Джонатан Рид, который называл себя доктором-психологом, вышел, как обычно, на прогулку со своей собакой – золотистым ретривером по кличке Сьюзи.

Рид жил в частном доме в Сиэтле, штат Вашингтон, США. Он не просто прогулялся с собакой по улице, а отправился с ней в сторону соседнего леса, за которым начинались Каскадные горы.

Не успел Рид и его собака войти в лес, как что-то привлекло внимание собаки, она насторожилась, а потом дико залаяла и побежала за деревья. Выглядело так, словно она почуяла добычу, скорее всего какого-то дикого зверька.

Обычно Рид не обратил бы на это внимание, решив, что Сьюзи погналась за белкой или кроликом, но тут он вспомнил, что утром в этот же день он тоже ходил гулять со Сьюзи в лес и неподалеку в зарослях заметил какое-то крупное животное, похожее на медведя.

Когда Рид подумал, что Сьюзи могла учуять медведя, он снова услышал рычание своей собаки и какой-то шум, похожий на то, как если бы она на кого-то напала. Он очень встревожился и побежал в ту сторону.

Рид утверждал, что он когда он выскочил на поляну, то увидел, как его собака рычит и лает на странное гуманоидное существо, стоящее на земле. По его словам, существо было ростом примерно с 12-летнего ребенка и было одето в какую-то цельную бесшовную черную одежду-комбинезон.

Гуманоид стоял и странно "вибрировал", а потом внезапно кинулся на собаку Рида, схватил ее и единым махом разорвал бедное животное пополам. После этого гуманоид посмотрел в сторону застывшего на месте от шока Рида и далее "с большой скоростью" побежал к нему.

Рид был напуган, но он был сильным мужчиной и успел подготовиться к атаке. Едва это существо приблизилось, он со всех сил ударил его большой палкой по голове, после чего гуманоид пошатнулся и безжизненно упал на траву.

Когда Рид пощупал его, тот не двинулся с места и выглядел совершенно мертвым. А потом Рид услышал где-то рядом негромкий гудящий звук. Рид отправился на поиски источника шума и вскоре натолкнулся на крупный черный объект с гладкой поверхностью, похожей на обсидиан, парящий в воздухе прямо над землей.

С собой у него, по всей видимости, была небольшая видеокамера, потому что он заявил, что сумел заснять этот объект в лесу.

Воздух в этом месте был словно заряжен электричеством, как перед грозой, но, тем не менее, он все-таки решил осторожно подойти к объекту, чтобы коснуться его, после чего гудение внезапно прекратилось и вся поляна погрузилась в тишину.

Потом Рид вернулся к месту, где лежал мертвый пришелец и его убитая собака. После нескольких раздумий он решил собрать тело пришельца к себе домой, завернув его во что-то (не указано), а потом засунув в морозильную камеру.

На следующий день Рид произвел осмотр тела существа, снимая его на фотоаппарат и видеокамеру, а потом в какой-то момент инопланетянин моргнул и издал крик, доказывая, что все еще жив. По словам Рида он и этот момент записал на пленку (позже выяснилось, что крик был записал лишь как аудио, не видео).

Далее, по словам Рида, он заметил в окно, что возле его дома стоят какие-то "белые фургоны с людьми", которые пристально наблюдают следят за ним.

Затем инопланетное существо чудесным образом пришло в полное сознание, вырвалось из дома Рида и убежало в сторону леса. Рид побежал за ним, а когда после безуспешных поисков вернулся домой, то обнаружил, что в доме все перерыто и что все его фото и видео записи с пришельцем отсутствуют.

По словам Рида, у него осталось лишь несколько материалов, которые он спрятал лучше, чем остальные.

Далее он утверждал, что за ним начали следить таинственные люди и однажды они даже стреляли в него, ранив по счастливой случайности лишь плечо. Это заставило его опасаться за свою жизнь и на протяжении нескольких лет молчать о том, что с ним случилось.

Когда доктор Рид, наконец, выступил со своей историей, он наделал много шума в среде фанатов уфологии, вызвав множество спекуляций и споров.

Он появлялся на многих радиопередачах, рассказывая о своем случае, в том числе в программе исследователя аномальных явлений Арта Белла, а также выступал с докладами на конференциях по НЛО и даже написал книгу под названием "Link–An Extraterrestrial Odyssey".

Он также опубликовал часть сохранившихся у него фото с предполагаемым инопланетянином и даже видео, которые также вызвали много споров относительно их правдивости. Неудивительно, что в течение многих лет эта история была очень популярна в США.

Но потом один за другим появлялось все больше скептиков, которые начали "раскапывать" эту историю и в конце концов пришли к выводу, что тут есть большой процент, что это просто мистификация, подделка.

Первым и наиболее подозрительным было то, что выяснилось, что Джонатан Рид был вовсе не его настоящим именем, а на самом деле он был Джонатаном Брэдли Раттером, факт, который он, впрочем, сразу же признал, но тут же заявил, что он сменил имя, чтобы скрыть свою личность от таинственных преследователей, которые, как он считал, и тогда продолжали следить за ним.

Также сначала он утверждал, что его собака была просто разорвана пополам инопланетянином, но позже он добавил, что инопланетянин после того, как убил собаку, еще и чем-то "сжег" животное, оставив вместо ее останков только кучу пепла.

Еще одно замечание было насчет того, что поначалу он говорил, что объект в лесу имел форму "шипа", но позже сказал, что это был "как обелиск". Впрочем, все это можно было назвать довольно мелкими придирками.

Самое ужасное то, что у него не было ни малейшего доказательства того, что что-либо из сказанного им когда-либо происходило, и, хотя он утверждал, что у него сохранилось несколько клочков одежды инопланетянина и некоторые биологические образцы, которые ему удалось скрыть от "наблюдателей", он отказался отдать их кому-нибудь для изучения и анализа.

Он даже утверждал, что те немногие люди, которым он позволил взглянуть на них, "исчезли" или "были убиты", опять же без каких-либо доказательств, подтверждающих это.

Все это было довольно подозрительно, но, пожалуй, самым подозрительным из всех является его видеоклип с инопланетянином. На видео изображено нечто похожее на гуманоидную фигуру детского размера с крупными раскосыми глазами, щелевидным ртом и слегка вытянутой головой.

Один из скептиков так описал все спорные моменты насчет этого видео:

"1) Тот, кто снимает подобное, почему-то никогда не показывает подробно одежду инопланетян (которая выглядит как вполне человеческая), мы также никогда не видим рук, ступней, ног или любой другой части тела.

2) На самом деле это не похоже на то, что там вообще есть тело, просто видно, что это какая-то одежда в форме гуманоида. Если бы это существо могло разорвать собаку пополам, смог бы просто удар по голове обездвижить его?

3) Мне трудно поверить, что кровь пришельца так похожа на человеческую.

4) Инопланетянин никогда не двигается. Даже ни малейшего рывка. Моргает глазами, вот и все. Нет ни движения от его плоского тела, ни поворота головы, ни движения рта.

5) Значит, у инопланетянина достаточно сил, чтобы разорвать собаку надвое, но недостаточно, чтобы пошевелить рукой, ногой или головой?

6) Почему этот "доктор" не позвонил в полицию и не попросил других людей засвидетельствовать это?

7) Рид почему-то записал "крик" пришельца не на видеокамеру, а на магнитофон. Рид утверждает, что это было видно. В самом деле? Почему тогда нет этого видео?

8) Почему, когда он берет в руки его голову и череп, инопланетянин не "кричал"? Так что, просто открыв дверцу морозильной камеры, он кричит, но играет с раной на голове?

В общем нет абсолютно никаких доказательств того, что у Раттера/Рида в морозилке был инопланетянин. Это просто плохо снятый, спланированный, сыгранный ролик с ужасной куклой-инопланетянином, он не является доказательством, на самом деле он сильно приуменьшает правдивость этого события. Возьмите это доказательство и вам станет совершенно ясно, что этот парень мошенник, а люди, которые так сильно хотят верить в пришельцев, являются его жертвой"

Тем не менее, множество люди все еще защищали отснятый материал и правдивость истории Рида, а сам "Рид" продолжал придерживаться своей истории даже перед лицом такой резкой критики.

Тем ни менее, в сообществе уфологов в основном принято говорить, что Рид является мошенником, а его видео – явной мистификацией, хотя это все-таки никогда не было 100%-но доказано и есть много аргументов в пользу Рида. Сам Рид до сих пор продолжает защищать свою историю и настаивать на том, что он говорит правду.