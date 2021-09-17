Человечество будет голодать 15 лет

Команда ученых из Ратгерского университета (США) пришла к выводу, что изменение климата, которое произойдет после ядерной войны, будет угрожать глобальным поставкам продовольствия и здоровью человека.

Результаты исследований были опубликованы в Geophysical Research – Atmospheres.

В своем исследовании ученые впервые применили современную климатическую модель для моделирования воздействия дыма от региональных и глобальных ядерных войн на атмосферу Земли.

Исследователи пришли к выводу, что ядерная война приведет к изменениям климата на срок до 15 лет. Это поставит под угрозу мировое производство продовольствия и здоровье человека.

Ученые рассмотрели наиболее возможные, на их взгляд, варианты конфликтов с различными участниками. Например, локальная ядерная война между Индией и Пакистаном выбросит в атмосферу по меньшей мере 5 мегатонн сажи.

В случае глобальной войны между США и Россией модель показала 150-мегатонные выбросы. Нагрев стратосферы и ряд других факторов приведут к уменьшению озонового слоя на 15 лет, с максимальными потерями в 75% в мире и 65% в тропиках. На его восстановление уйдет не менее 10 лет.

Данная ситуация приведет к тому, что поверхность Земли будет получать больше ультрафиолетового излучения, которое угрожает здоровью человека, вызывая рак и катаракту.

Сокращение озонового слоя и увеличение ультрафиолетового излучения также отрицательно скажется на сельском хозяйстве. Будут нарушены поставки продовольствия во всем мире, что в конечном счете приведет к 15-летнему голоду и прочим последствиям, заключают исследователи.