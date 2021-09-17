Новый кроссовер Mazda CX-5 нового поколения может получить мотор V6 и задний привод

Обновленный кроссовер Mazda CX-5 появится в 2022 году.

Автомобиль получит усовершенствованную платформу, а также задний привод и поперечное расположение мотора. Разработкой фирменной платформы активно занимаются в течение нескольких лет. Известно, что бензиновый мотор будет выдавать до 285 л.с. мощности. Пока остальные характеристики автомобиля умалчиваются до выхода.

Вместе с тем эксперты прогнозируют модернизированный кузов с увеличенными размерами. Кроме того, появится модификация с гибридной силовой установкой. Специалисты полагают, что модель окажется максимально приближенной к флагманским аналогам. Презентация ожидается в первой половине следующего года, но точная дата пока не сообщена производителем.