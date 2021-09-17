В Китае появился электроседан Xpeng P5

Китайский бренд Xpeng Motors презентовал на местном рынке новый электрический седан под названием P5.

В продажу запустят одновременно шесть комплектаций. В начальном исполнении автомобиль не получил полуавтоматического управления, присутствующего во всех остальных комплектациях. Кроме того, под капотом автомобиля используется электрический агрегат на 210 л.с. мощности. Эксперты полагают, что максимальная версия электрического седана P5 получит запас хода до 600 километров.

Приобрести новый электрокар можно по цене от 158 тысяч юаней. Несколько ранее китайский бренд выпустил компактный электрический кроссовер G3, который обладает опцией автоматического управления XPilot 2.5.