 

Огромный треугольный НЛО сняли на видео в Бразилии

17.09.2021, 10:14, Разное
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Огромный неопознанный летающий объект (НЛО) треугольной формы был запечатлен на камеру автомобильного видеорегистратора 16 сентября 2021 года в штате Сан-Паулу (Бразилия).

На видео запечатлен объект треугольной формы, который становится видимым среди облаков в момент вспышки молнии, после чего объект начинает резко взлетать.

Некоторые исследователи считают, что таким образом странный объект заряжался от молнии. Возможно, НЛО истощил запасы своей энергии, но получив мощный заряд, резко взлетел, скрываясь в облаках. Другие посчитали, что объект просто скрылся из-за нежелания быть обнаруженным.

Наблюдение НЛО во время грозы – частое явление. В связи с этим, некоторые уфологи считают, что эти объекты вовсе не машины, а неизвестная нам форма жизни, для которой грозовые разряды могут быть естественной средой обитания.



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