Высок ли риск депрессии при гипотиреозе? Ученые дали новый ответ



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Симптомы пониженной функции щитовидной железы (гипотиреоза) и депрессии частично пересекаются. Насколько действительно связаны эти два состояния, до сих пор плохо известно.

Известны биологические предпосылки, которые могут обусловливать такую связь. Нейробиологические исследования обнаруживали механизмы действия гормонов этой железы на мозг, способные объяснить, как их недостаток влияет на настроение. Кроме того, гипотетически, эту связь могут определять иммунные процессы, которые лежат в основе аутоиммунного тиреоидита (частой причины гипотиреоза).

Симптомы гипотиреоза

Причина симптомов гипотиреоза – замедление обмена веществ. К ним относят:

повышенную чувствительность к холоду,

сухость кожи,

усталость,

забывчивость,

депрессию,

запор,

набор веса.

Все симптомы болезни неспецифичны. Точно диагностировать ее можно только при помощи анализа крови на гормоны.

Источники: Mayo, American Thyroid Association

Ранее исследования давали противоположные результаты. Они демонстрировали как очень значительную связь депрессии с гипотиреозом (увеличение ее риска в три раза), так и очень слабую. Вопрос о том, как серьезна эта связь, оставался открытым.

Немецкие ученые решили проверить, как связана функция щитовидной железы с депрессией, учитывая недостатки предыдущих работ. Они провели метаанализ 25 исследований, которые охватили в общей сложности почти 350 тысяч человек. Связь оказалась достаточно «скромной».

Гипотиреоз

Если человек постоянно чувствует слабость или усталость, быстро набирает вес или часто мерзнет, это может быть признаками гипотиреоза. При этом состоянии снижается выработка тиреоидных гормонов щитовидной железой, что влияет на работу многих органов и систем, замедляет ряд процессов в организме. Читайте дальше, чтобы узнать, почему появляется гипотиреоз, какие у него есть симптомы, как он диагностируется и лечится.

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Риск депрессии при гипотиреозе, согласно новым данным, был на 30% выше среднего. Самым высоким риск оказался при наиболее выраженной нехватке гормонов (на 70% выше). При субклиническом течении (без ярких проявлений) он был увеличен на 13%. Эта связь была явной у женщин, но практически не проявлялась у мужчин. Связь между аутоиммунными процессами и риском депрессии, согласно этому исследованию, слабая.

Авторы пишут, что риск депрессии при гипотиреоидизме, судя по всему, существенно ниже, чем было принято считать раньше. Вероятно, эта связь преимущественно проявляется у женщин с тяжелым течением эндокринного расстройства.