 

Лукашенко делает все для победы протеста – социолог Коршунов

17.09.2021, 9:58, Разное
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Геннадий Коршунов раннее возглавлял Институт социологии Академии наук Беларуси. Несмотря на высокую должность, в июне прошлого года, аккурат перед президентскими выборами, он не побоялся заявить о низком рейтинге Александра Лукашенко, после чего был вынужден покинуть свой пост. С тех пор в республике сильно повысилось протестное настроение – по итогам выборов прошли массовые акции против власти.

Коршунов уверен, что лично Лукашенко сегодня делает все для победы протеста. Он подчеркнул, что белорусские власти действуют против себя, что рано или поздно приведет к саморазрушению.

По словам социолога, его коллеги еще год назад не могли предположить, что в Белоруссии будет такой сильный подъем протестного настроения. Он отметил, что в республике параллельно существуют две реальности: официальная и реальная.

Эксперт подчеркнул, что властям удалось снизить активность граждан, но реальные настроения не меняются. Так как, по его словам, Лукашенко делает все для победы протеста, то любая промежуточная победа противников режима может стать окончательной – даже не важно, по какой причине она произойдет.

По мнению социолога, “сейчас все настолько хрупкое, настолько шаткое”, что разрушить политический режим Белоруссии может любой фактор: от новых акций протестов до несчастного случая на заводе. Он отметил, что у граждан сохраняется огромная обида на власть.



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