 

Автоматическая система распознавания лиц научилась распознавать пьяных москвичей и выписывать им штрафы

17.09.2021, 9:51, Разное
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о вводе в эксплуатацию автоматической системы распознавания нетрезвых лиц. Она поможет улучшить безопасность столичных жителей, оперативно выявить потенциальных нарушителей правопорядка и наполнить муниципальный бюджет.

Новые китайские камеры, определяющие трезвость граждан, будут двух видов: стационарные и мобильные. Второй тип будет радиоуправляемым и использовать дроны. Это позволит совершать по несколько облётов в день улиц и общественных пространств. Вся техника обучена производить автофиксацию нетрезвых лиц и передавать информацию в Муниципальный центр распознавания лиц. После идентификации гражданам, потенциально признанным нарушителями правопорядка, будут разосланы уведомления о совершении административного правонарушения и квитанции со штрафами.

«Система начала оправдывать себя с первого дня. Не прошло и пары часов, а мы уже выявили 250 нетрезвых москвичей. Личности всех установлены, им направлены протоколы об административных правонарушениях. Муниципальный бюджет уже пополнился миллионом рублей», – рассказал Собянин.

Мэр добавил, что в целом система работает надёжно, однако существует нюанс, который пока не позволяет точно определить причину красноты лица при минусовой температуре. Это будет доработано со временем.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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